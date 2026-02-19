تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شاشات لبنان تستعد لـ"ثورة ترفيهية".. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 14:51
شاشات لبنان تستعد لـثورة ترفيهية.. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً!
شاشات لبنان تستعد لـثورة ترفيهية.. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً! photos 0
A+
A-
تشير المعطيات إلى أنّ الساحة التلفزيونية اللبنانية تتّجه نحو مرحلة انتعاش جديدة، مع عودة برامج ترفيهية كبرى وإطلاق أفكار مبتكرة تعيد للبنان دوره الريادي. 

برامج شهيرة مثل Dancing With The Stars وCelebrity Duets وStar Academy وشكلك مش غريب، التي استندت إلى صيغ عالمية وحققت نجاحاً واسعاً، يُتداول بإمكانية عودة بعضها، إلى جانب التحضير لبرامج جديدة تحمل بصمة لبنانية خاصة.

وبحسب المعلومات، فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد عودة قوية للإنتاج الترفيهي، بالتوازي مع نهضة درامية لافتة تشمل أعمالاً كوميدية واجتماعية، إضافة إلى مشاريع درامية جديدة يطوّرها كتّاب بارزون اشتاق إليهم الجمهور.

هذه المؤشرات تعكس توجهاً نحو استعادة الزخم الفني والإنتاجي، حيث يجري التحضير لأعمال درامية وبرامج تلفزيونية متنوّعة يُتوقع أن تُبصر النور قريباً، في خطوة قد تعيد الحيوية إلى المشهد الإعلامي والفني اللبناني.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

ساحة التل

اللبنانية

كاني

تاجي

الري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
