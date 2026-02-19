تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 15:00
A-
A+
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حين أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة القرار المشترك قبل شهر تقريباً، بتحديد بدل خدمة ركن السيارات بـ 400 ألف ليرة لبنانية، بدا الأمر وكأنه خطوة بسيطة نحو تنظيم قطاع يلامس حياة الناس اليومية. لكن ما إن دخل القرار حيّز التنفيذ حتى تكشّف الواقع.
 
ولاحظ "لبنان٢٤" ان مطاعم ومؤسسات سياحية كثيرة تجاهلت التسعيرة الرسمية، وفرضت مبالغ متفاوتة وعشوائية تتراوح بين 500 الف و مليون ليرة، للسيارة الواحدة، وكأن القانون مجرّد توصية لا أكثر.
 
 المواطن الذي يدفع أكثر من التعرفة الرسمية يدرك أنّ الدولة عاجزة عن فرض أبسط أشكال النظام، وأنّ المؤسسات قادرة على تجاوز القانون بلا محاسبة.  
المطلوب ليس فقط إصدار القرارات، بل توفير آلية رقابية شفافة وفعّالة، تُلزم المؤسسات بوضع التسعيرة الرسمية بشكل واضح أمام الزبائن، وتُتيح للمواطنين التبليغ عن أي مخالفة بسهولة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات لشهر كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فنزويلا: واشنطن انتهكت مبادئ القانون الدولي باختطاف مادورو
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الدنمارك بشأن فنزويلا: يجب العودة للمسار الصحيح نحو التهدئة والحوار ويتعين احترام القانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: "قوات سوريا الديمقراطية" سعت لاستخدام ورقة معتقلي "داعش" كورقة ابتزاز
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

ليرة لبنانية

ليون لي

يون لي

بليغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-19
Lebanon24
15:27 | 2026-02-19
Lebanon24
15:11 | 2026-02-19
Lebanon24
14:51 | 2026-02-19
Lebanon24
14:44 | 2026-02-19
Lebanon24
14:34 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24