14
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-02-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حين أصدرت وزارتا الداخلية والبلديات والسياحة القرار المشترك قبل شهر تقريباً، بتحديد بدل خدمة ركن السيارات بـ 400 ألف
ليرة لبنانية
، بدا الأمر وكأنه خطوة بسيطة نحو تنظيم قطاع يلامس حياة الناس اليومية. لكن ما إن دخل القرار حيّز التنفيذ حتى تكشّف الواقع.
ولاحظ "لبنان٢٤" ان مطاعم ومؤسسات سياحية كثيرة تجاهلت التسعيرة الرسمية، وفرضت مبالغ متفاوتة وعشوائية تتراوح بين 500 الف و مليون ليرة، للسيارة الواحدة، وكأن القانون مجرّد توصية لا أكثر.
المواطن الذي يدفع أكثر من التعرفة الرسمية يدرك أنّ الدولة عاجزة عن فرض أبسط أشكال النظام، وأنّ المؤسسات قادرة على تجاوز القانون بلا محاسبة.
المطلوب ليس فقط إصدار القرارات، بل توفير آلية رقابية شفافة وفعّالة، تُلزم المؤسسات بوضع التسعيرة الرسمية بشكل واضح أمام الزبائن، وتُتيح للمواطنين التبليغ عن أي مخالفة بسهولة.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ليرة لبنانية
ليون لي
يون لي
بليغ
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
