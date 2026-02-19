تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش

Lebanon 24
19-02-2026 | 21:11
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش photos 0
علم "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش نفذت عملية سرية ودقيقة، أدت إلى توقيف شبكة لترويج وتجارة المخدرات في منطقة السويقة في طرابلس.

وبحسب المعلومات، أسفرت العمليّة الأمنيّة عن توقيف عدد من أفراد الشبكة، من الإناث والذكور، وهم من عائلة واحدة، وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة ومادة الحشيش.
 
 
 
 
 

