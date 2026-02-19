توتّر في منطقة الزاهرية... تضارب بين شبان وإطلاق نار

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان في في منطقة الزاهرية في ، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي وإطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.



وسادت حالة من التوتر في المنطقة، وتدخّل بعض الأهالي الذين عملوا على تطويق الإشكال.



وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً، وتعمل على مُلاحقة مُطلقي النار لتوقيفهم.