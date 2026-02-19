تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
3
o
النبطية
8
o
زحلة
2
o
بعلبك
-7
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران
Lebanon 24
19-02-2026
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع توتر إقليمي متصاعد، عاد
جنوب لبنان
إلى واجهة المشهد الأمني مع استنفار إسرائيلي عسكري على الحدود، حيث سجّل تحركات مكثفة ورفع لدرجة الجهوزية على
الجبهة
الشمالية، مما طرح علامة استفهام حول الخطة
الإسرائيلية
من جهة، وماذا ستكون عليه ردة فعل «حزب الله» إذا ما حصلت الضربة الأميركية ضد
إيران
من جهة ثانية، بعدما سبق لأمينه العام نعيم
قاسم
إعلان أنهم لن يكونوا «على الحياد»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف سياسياً وعسكرياً.
هذا القلق عبّرت عنه مصادر وزارية، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئاسة الجمهورية تُجري اتصالات داخلية وخارجية منذ صباح الخميس، لتحييد
لبنان
عن أي تصعيد، ولمحاولة معرفة أبعاد الاستنفار
الإسرائيلي
، في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل المفاوضات بين
واشنطن
وطهران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يستعيد قدراته والمسيّرات "سلاح المواجهة"
Lebanon 24
"حزب الله" يستعيد قدراته والمسيّرات "سلاح المواجهة"
20/02/2026 06:29:45
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحييد "حزب الله" ضرورة
Lebanon 24
تحييد "حزب الله" ضرورة
20/02/2026 06:29:45
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من أمين عام "حزب الله": نحن أمام مُواجهة كُبرى
Lebanon 24
رسالة من أمين عام "حزب الله": نحن أمام مُواجهة كُبرى
20/02/2026 06:29:45
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
Lebanon 24
"حزب الله" يحذّر من الحرب الأهلية وموفدون أبلغوه تنبيهات من التدخّل لصالح إيران
20/02/2026 06:29:45
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يعد بالعمل لحل مشكلات لبنان.. ودعوة من ماكرون لعون لإفتتاح مؤتمر دعم الجيش
Lebanon 24
ترامب يعد بالعمل لحل مشكلات لبنان.. ودعوة من ماكرون لعون لإفتتاح مؤتمر دعم الجيش
22:09 | 2026-02-19
19/02/2026 10:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد انتخابي في وجه الحكومة والضبابية تُبطئ اندفاعة المرشحين وتعميم للداخلية بعدم قبول أي طلب ترشح للدائرة 16
Lebanon 24
تصعيد انتخابي في وجه الحكومة والضبابية تُبطئ اندفاعة المرشحين وتعميم للداخلية بعدم قبول أي طلب ترشح للدائرة 16
22:16 | 2026-02-19
19/02/2026 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحتضن الحريري وحضور لافت لرئيس "المستقبل" في افطار دار الفتوى
Lebanon 24
بري يحتضن الحريري وحضور لافت لرئيس "المستقبل" في افطار دار الفتوى
22:26 | 2026-02-19
19/02/2026 10:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
Lebanon 24
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
22:30 | 2026-02-19
19/02/2026 10:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات "بين المعلن والمضمر"
Lebanon 24
الانتخابات "بين المعلن والمضمر"
23:04 | 2026-02-19
19/02/2026 11:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:09 | 2026-02-19
ترامب يعد بالعمل لحل مشكلات لبنان.. ودعوة من ماكرون لعون لإفتتاح مؤتمر دعم الجيش
22:16 | 2026-02-19
تصعيد انتخابي في وجه الحكومة والضبابية تُبطئ اندفاعة المرشحين وتعميم للداخلية بعدم قبول أي طلب ترشح للدائرة 16
22:26 | 2026-02-19
بري يحتضن الحريري وحضور لافت لرئيس "المستقبل" في افطار دار الفتوى
22:30 | 2026-02-19
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
23:04 | 2026-02-19
الانتخابات "بين المعلن والمضمر"
23:01 | 2026-02-19
مخاوف من مرحلة شمال الليطاني ومدتها
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
20/02/2026 06:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24