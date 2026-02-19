إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران

على وقع توتر إقليمي متصاعد، عاد إلى واجهة المشهد الأمني مع استنفار إسرائيلي عسكري على الحدود، حيث سجّل تحركات مكثفة ورفع لدرجة الجهوزية على الشمالية، مما طرح علامة استفهام حول الخطة من جهة، وماذا ستكون عليه ردة فعل «حزب الله» إذا ما حصلت الضربة الأميركية ضد من جهة ثانية، بعدما سبق لأمينه العام نعيم إعلان أنهم لن يكونوا «على الحياد»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف سياسياً وعسكرياً.هذا القلق عبّرت عنه مصادر وزارية، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئاسة الجمهورية تُجري اتصالات داخلية وخارجية منذ صباح الخميس، لتحييد عن أي تصعيد، ولمحاولة معرفة أبعاد الاستنفار ، في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل المفاوضات بين وطهران.