الصراع الانتخابي إلى تصعيد وغموض أميركي لبنانيًا..ترامب:مشكلة لبنان ليست كبيرة ويمكن حلها

عادت المنطقة الى دائرة الحيرة والقلق، وسط مــؤشرات متضاربة من التي تقـرع طبول الحــرب في المنطقة.وعلى وقع تحديده عشرة ايام حاسمة مع ايران، على هامش افتتاح الاجتماع الاول ل"مجلس السلام في غزة" تطرق الرئيس بجملة واحدة الى ،معتبرًا أن مشكلة لبنان ليست كبيرة ويمكن حلها، ومضيفًا: "هناك أمور نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جدًا ويجب أن نحلّ المشكلة وهي تُعتبر صغيرة نسبيًا مقارنة بما تم إنجازه".

اما داخليا، فقد تلقى الرئيس جوزيف عون، دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، وسط استعدادات مكثفة، واتصالات دولية ومحلية تسبق انعقاد المؤتمر.

وتمهيداً للمؤتمر، يُعقد اجتماع تحضيريّ لمؤتمر دعم الجيش في 24 شباط في القاهرة.

وقال مصدر دبلوماسي إن اجتماع القاهرة "يندرج في إطار جهودنا التحضيرية لمؤتمر الخامس من اذار"، وذلك بالتنسيق خصوصاً مع أعضاء "الخماسية الدولية" التي تضم المملكة العربية وفرنسا وقطر ومصر والولايات المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "إنه قرار اتُّخذ بالتشاور بين أعضاء (الخماسية الدولية) والأطراف المعنية".

وعلم" ان السفراء يتواصلون مع دولهم لوضعها في الأجواء الإيجابية التي خرجوا بها من اجتماعهم بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي قدّم شرحاً مفصّلاً، ليس لاحتياجات الجيش فحسب، وإنما لقدرته على تأمين 10 آلاف جندي ينتشرون الآن في منطقة جنوب الليطاني، في حين يوجد أكثر من 2500 جندي في شماله لتطبيق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح.

انتخابيا

وفي سياق الملف الانتخابي فإن السباق مستمر بين احتمالي إجراء الانتخابات النيابية وتأجيلها، على وقع الانتظار الثقيل لما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية - الإيرانية الجارية تحت التهديدات العسكرية المتبادلة.

وسجلت خطوة قد تكون مؤشراً إلى تصعيد سياسي جديد ، إذ قرر الدفع بترشيح الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم عباس فواز عن الدائرة الـ16 المستحدثة، في ما فهم بأنه رسالة تصعيدية لإحراج الحكومة، وسط معطيات تفيد أن " " قد يقدم بدوره على ترشيحات للدائرة الـ16 وإذا رُفضت من الداخلية سيلجأ إلى الطعن بالإجراءات الانتخابية، على الرغم من رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بانتخاب المغتربين لجميع النواب وسعي غالبية مجلس النواب إلى تعديل القانون. وأثار هذا الاتّجاه تساؤلات عما ستواجهه وزارة الداخلية والبلديات عاجلاً أو آجلاً بعد فتح باب الترشح رسمياً وهل يحق للداخلية رفض قبول هذا الترشّح إلى حين حل معضلة قانون الانتخاب؟

وقالت اوساط سياسية ، إن حركة "أمل" هي الأكثر اندفاعاً حتى الآن لتقديم الترشيحات، بدءاً من رئيسها الذي قضى شريط الترشح، مروراً بالنواب قبلان قبلان ومحمد خواجة وغازي زعيتر وعضو كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم، وذلك في رسالة واضحة بوجوب إجراء العملية الانتخابية على أساس القانون الحالي، ورفض محاولات تعديله بالإكراه السياسي على قياس البعض.

واعتبرت الأوساط "أن قطار الانتخابات الذي انطلق وفق مقتضيات المهل الدستورية من محطة وزارة الداخلية، لن يتوقف إلا بقانون للتأجيل يصدر عن مجلس النواب، الأمر الذي يتطلب تقاطعات داخلية - خارجية لم تتضح بعد، وإن كان هناك من لا يستبعدها".





