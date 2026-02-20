معركة القوات على موقع أساسي والضحية أحد النواب

لفت مصدر نيابي متني إلى أنّ " " تنطلق في انتخابات من معيارٍ أساسي يتمثّل في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب. ولهذا السبب الجوهري، فضّلت خوض معركة المقعد الأرثوذكسي لا الكاثوليكي، بهدف إنهاء إمكانية ترشّح الحالي للمجلس النائب .وأوضح المصدر أنّ النائب كان ضحية هذا الخيار لا أكثر ولا أقل، إذ جاء استبعاده بشكلٍ مفاجئ ومن دون أي إنذارٍ مسبق، رغم حضوره ودوره السياسي اللافت طوال الفترة الماضية .وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ المقعدين الأرثوذكسيين يُرجّح أن يذهبا إلى بلدة بتغرين.