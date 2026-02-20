ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

شهدت الندوة مداخلات لكل من الدكتورة كارمن أبو جودة والدكتورة بيرلا قزي والمحامية ليال صقر.كما ألقيت كلمات لكل من مديرة الفرع الدكتورة منى الباشا وأسيل نعماني ممثلة UN WOMEN في ومديرة البرامج في SEEDS لينا جروس. (الوكالة الوطنية للإعلام)