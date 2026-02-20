مشاركة الحريري: حضور ودلالات

لفت مصدر سياسي بيروتي إلى أنّ الرئيس السابق للحكومة أجّل سفره لبضعة أيّام من أجل حضور الإفطار الرسمي لـ دار ، الذي اقامه غروب امس مفتي الجمهورية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين والقيادات السياسية.

وأشار المصدر إلى أنّ مشاركة الرئيس في إفطار هذا العام تبدو، في الشكل، أمرًا طبيعيًا كونه ينتمي إلى هذه الدار، إلا أنّها في المضمون تحمل دلالة سياسية بامتياز. إذ تعكس هذه المشاركة توجّهًا واضحًا لعودة الرئيس الحريري إلى العمل السياسي على المستويات الشعبيّة والانتخابيّة والدستوريّة، بما يعني إعادة انخراط " "في .

وختم المصدر بالتأكيد أنّ الانتخابات النيابية تشكّل الأساس والمحور لهذه العودة، كونها المدخل الطبيعي إلى الدولة وإلى استعادة الدور السياسي الكامل ل" تيار المستقبل".



