لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مشاركة الحريري: حضور ودلالات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-02-2026
|
01:45
لفت مصدر سياسي بيروتي إلى أنّ الرئيس السابق للحكومة
سعد الحريري
أجّل سفره لبضعة أيّام من أجل حضور الإفطار الرسمي لـ دار
الفتوى
، الذي اقامه غروب امس مفتي الجمهورية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان
بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين والقيادات السياسية.
وأشار المصدر إلى أنّ مشاركة الرئيس
الحريري
في إفطار هذا العام تبدو، في الشكل، أمرًا طبيعيًا كونه ينتمي إلى هذه الدار، إلا أنّها في المضمون تحمل دلالة سياسية بامتياز. إذ تعكس هذه المشاركة توجّهًا واضحًا لعودة الرئيس الحريري إلى العمل السياسي على المستويات الشعبيّة والانتخابيّة والدستوريّة، بما يعني إعادة انخراط "
تيار
المستقبل
"في
مؤسسات الدولة
.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ الانتخابات النيابية تشكّل الأساس والمحور لهذه العودة، كونها المدخل الطبيعي إلى الدولة وإلى استعادة الدور السياسي الكامل ل" تيار المستقبل".
المصدر:
لبنان 24
