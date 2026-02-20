تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ارتباك بسبب غياب المساعدات
Lebanon 24
قال مصدر تربوي لـ"
لبنان24
" أنّ غياب المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها المدارس من قبل عدة جهات فتحت ملفا أساسيا ألا وهو استمرارية المدارس الرسمية التي كانت تتلقى هذا الدعم.
وحسب المصدر، فإنّ اجتماعات شهدتها أكثر من مدرسة كانت تحصل على الدعم عرضت عدة سيناريوهات، من بينها أمور أساسية وخطيرة تتمثل بتسرب مدرسي.
وقال المصدر:" بالتالي، إذا كانت المحافظة على المقاعد الدراسية باتت تعتمد على تمويل طارئ، فهذا يعني أن أي تراجع مالي أو إداري سيترجم سريعًا بتسرب إضافي، ومعه ارتفاع في عمل الأطفال وتدهور في المهارات الأساسية لدى جيل كامل".
