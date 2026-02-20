تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ارتباك بسبب غياب المساعدات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 02:45
ارتباك بسبب غياب المساعدات
قال مصدر تربوي لـ"لبنان24" أنّ غياب المساعدات الدولية التي كانت تتلقاها المدارس من قبل عدة جهات فتحت ملفا أساسيا ألا وهو استمرارية المدارس الرسمية التي كانت تتلقى هذا الدعم.
وحسب المصدر، فإنّ اجتماعات شهدتها أكثر من مدرسة كانت تحصل على الدعم عرضت عدة سيناريوهات، من بينها أمور أساسية وخطيرة تتمثل بتسرب مدرسي.
وقال المصدر:" بالتالي، إذا كانت المحافظة على المقاعد الدراسية باتت تعتمد على تمويل طارئ، فهذا يعني أن أي تراجع مالي أو إداري سيترجم سريعًا بتسرب إضافي، ومعه ارتفاع في عمل الأطفال وتدهور في المهارات الأساسية لدى جيل كامل".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

ساسي

داري

"خاص لبنان24"

