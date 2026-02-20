تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:42
A-
A+
حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة
حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب مروان حمادة في حديث إذاعي أن لبنان محاط بأربعة أسوار تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية التي تثقل كاهل اللبنانيين. واعتبر أن الأيام الخمسة عشر المقبلة قد تكون مفصلية على المستوى الأمني، في ظل احتمالين أساسيين: إما قيام إسرائيل بعمل استباقي ضد "حزب الله" على خلفية التوتر الإيراني – الأميركي، أو نجاح الدولة في طمأنة المجتمع الدولي بأن لبنان لن ينخرط في أي مواجهة عسكرية جديدة.

أشار حمادة إلى إشكالية الدائرة 16 المنصوص عليها في قانون الانتخاب، حيث لم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد، ما يطرح تساؤلات عن عدد المرشحين وآلية توزيعهم وأماكن اقتراعهم، خاصة مع عدم جهوز بعض البعثات الدبلوماسية لتولي العملية الانتخابية في الخارج.

وأعرب حمادة عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة في وقت واحد، مشدداً على أن ترتيب البيت الداخلي يشكل شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما اعتبر أن نجاح مؤتمر دعم الجيش المرتقب مرتبط بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، موضحاً أن أي تصعيد عسكري سيضع نتائج المؤتمر على المحك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: الحكومة السورية لديها القدرة الكاملة على إدارة أماكن الاحتجاز الخاصة بـ"داعش"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه من التطورات في اليمن ويدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من حاصبيا: سنعطي الأهمية اللازمة لملف انماء الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري التقى رئيس الحكومة الأردنية والموفد السعودي واستقبل إدارة المنطقة الاقتصادية والنائب بقرادونيان
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 12:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

المجتمع الدولي

النقد الدولي

الانتخابية

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-20
Lebanon24
04:56 | 2026-02-20
Lebanon24
04:54 | 2026-02-20
Lebanon24
04:49 | 2026-02-20
Lebanon24
04:46 | 2026-02-20
Lebanon24
04:42 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24