20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة
Lebanon 24
20-02-2026
|
02:42
رأى النائب مروان حمادة في حديث إذاعي أن
لبنان
محاط بأربعة أسوار تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية التي تثقل كاهل اللبنانيين. واعتبر أن الأيام الخمسة عشر المقبلة قد تكون مفصلية على المستوى الأمني، في ظل احتمالين أساسيين: إما قيام
إسرائيل
بعمل استباقي ضد "
حزب الله
" على خلفية التوتر
الإيراني
– الأميركي، أو نجاح الدولة في طمأنة
المجتمع الدولي
بأن لبنان لن ينخرط في أي مواجهة عسكرية جديدة.
أشار حمادة إلى إشكالية الدائرة 16 المنصوص عليها في قانون الانتخاب، حيث لم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد، ما يطرح تساؤلات عن عدد المرشحين وآلية توزيعهم وأماكن اقتراعهم، خاصة مع عدم جهوز بعض البعثات الدبلوماسية لتولي العملية
الانتخابية
في الخارج.
وأعرب حمادة عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة في وقت واحد، مشدداً على أن ترتيب البيت الداخلي يشكل شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي
. كما اعتبر أن نجاح مؤتمر دعم الجيش المرتقب مرتبط بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، موضحاً أن أي تصعيد عسكري سيضع نتائج المؤتمر على المحك.
