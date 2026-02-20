حمادة يعرب عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة

رأى النائب مروان حمادة في حديث إذاعي أن محاط بأربعة أسوار تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية التي تثقل كاهل اللبنانيين. واعتبر أن الأيام الخمسة عشر المقبلة قد تكون مفصلية على المستوى الأمني، في ظل احتمالين أساسيين: إما قيام بعمل استباقي ضد " " على خلفية التوتر – الأميركي، أو نجاح الدولة في طمأنة بأن لبنان لن ينخرط في أي مواجهة عسكرية جديدة.



أشار حمادة إلى إشكالية الدائرة 16 المنصوص عليها في قانون الانتخاب، حيث لم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد، ما يطرح تساؤلات عن عدد المرشحين وآلية توزيعهم وأماكن اقتراعهم، خاصة مع عدم جهوز بعض البعثات الدبلوماسية لتولي العملية في الخارج.



وأعرب حمادة عن تشاؤمه من قدرة الحكومة على إدارة الملفات المتشابكة في وقت واحد، مشدداً على أن ترتيب البيت الداخلي يشكل شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع . كما اعتبر أن نجاح مؤتمر دعم الجيش المرتقب مرتبط بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية، موضحاً أن أي تصعيد عسكري سيضع نتائج المؤتمر على المحك.



