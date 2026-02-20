تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعملية دقيقة وخلال فترة زمنية وجيزة.. توقيف موظف مطلوب لدى إحدى شركات الأمن

Lebanon 24
20-02-2026 | 02:59
بعملية دقيقة وخلال فترة زمنية وجيزة.. توقيف موظف مطلوب لدى إحدى شركات الأمن
بعملية دقيقة وخلال فترة زمنية وجيزة.. توقيف موظف مطلوب لدى إحدى شركات الأمن photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، ولا سيّما السّرقة من داخل السّيّارات المركونة على جانب الطّرقات، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول على متن درّاجة آلية، بتاريخ 2-2-2026، بسرقة مسدّس حربي من داخل سيّارة مركونة في موقف عام في محلّة جلّ الدّيب.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، وخلال فترة زمنيّة وجيزة، تمكّنت من تحديد هويته، وهو موظف بإحدى شركات الأمن، ويُدعى:

– م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)

من خلال عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من مدّة ساعة من الوقت، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه في محلّة جلّ الدّيب.

بتفتيشه، تم ضبط المسدّس المسروق مع ممشط و14 طلقة، ومسدّس تركي بداخله ممشط فارغ، وهاتف خلوي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عمليّة سرقة المسدّس من داخل السّيّارة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
