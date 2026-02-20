تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
استمتعوا بالطقس الربيعي.. ولكن منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:23
استمتعوا بالطقس الربيعي.. ولكن منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا ودافئا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، حتى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يؤدي إلى طقس ممطرأحيانا ً، وثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم الأثنين.


الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
صافٍ اجمالاً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد اعتباراً من بعد الظهر.

السبت:  
قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

الأحد:  
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية، تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ليلا.
 
الإثنين:  
غائم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتلامس ال ١٤٠٠ متر خلال الليل.
