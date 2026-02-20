تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تجمع مالكي الأبنية: رفض قبول طلبات مستأجري الإيجار القديم خارج المهلة القانونية
Lebanon 24
20-02-2026
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في
لبنان
بياناً أكد فيه رفضه القاطع لأي محاولة لقبول طلبات استفادة من حساب الدعم مقدمة من مستأجرين قدامى خارج المهلة القانونية، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام
قانون الإيجارات
الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017.
وشدد التجمع على أن النصوص القانونية واضحة في تحديد الآليات والمهل الزمنية، وأن أي تجاوز لها يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويحمّل المالكين أعباء إضافية غير مبررة، في وقت يعانون فيه أصلاً من أزمات اقتصادية نتيجة التمديدات المتعاقبة والبدلات الزهيدة.
وأشار البيان إلى أن حملات التضليل الإعلامي التي توحي بإمكانية تجاوز النصوص القانونية تزيد النزاعات القضائية تعقيداً وتضر بمصلحة جميع الأطراف، داعياً إلى حوار مباشر بين المالك والمستأجر للوصول إلى اتفاقات عادلة تضمن حقوق الطرفين وتحافظ على السلامة العامة للمباني.
وختم التجمع بدعوة
الجهات الرسمية
والقضائية إلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون، رافضاً أي اجتهادات تخالف
الدستور
وتعتدي على حق الملكية الفردية، ومؤكداً أن احترام المهل القانونية هو الحجر الأساس لتنظيم العلاقة الإيجارية والخروج من الاستثناء الذي امتد لأكثر من سبعين عاماً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار
Lebanon 24
تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار
20/02/2026 15:02:58
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
Lebanon 24
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
20/02/2026 15:02:58
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت تصريحات لجان المستأجرين القدامى: حقوق الملكية ليست للمساومة
20/02/2026 15:02:58
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
Lebanon 24
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
20/02/2026 15:02:58
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون الإيجارات
الجهات الرسمية
الإيجار القديم
قانون الإيجار
بين المال
الدستور
التزام
الزمني
تابع
قد يعجبك أيضاً
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
Lebanon 24
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
07:55 | 2026-02-20
20/02/2026 07:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
Lebanon 24
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
07:26 | 2026-02-20
20/02/2026 07:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
Lebanon 24
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
07:15 | 2026-02-20
20/02/2026 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
Lebanon 24
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
06:50 | 2026-02-20
20/02/2026 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
Lebanon 24
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
06:31 | 2026-02-20
20/02/2026 06:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
14:00 | 2026-02-19
19/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:55 | 2026-02-20
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
07:26 | 2026-02-20
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
07:15 | 2026-02-20
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
06:50 | 2026-02-20
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
06:31 | 2026-02-20
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
06:24 | 2026-02-20
من المالية.. قرار جديد بشأن "بيع العقارات"
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 15:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24