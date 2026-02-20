الجميع خاسرون في الإنتخابات المقبلة

يبدو أن النقاش الدائر حول الاستحقاق النيابي المقبل لا ينفصل عن حسابات الخسارة قبل الربح، حتى لدى القوى التي لا تعلن موقفها صراحة. فبعيدًا عن الشعارات المرفوعة في العلن، ثمّة شعور متزايد لدى أكثر من فر...