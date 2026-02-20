رشقات ومسيّرات جنوباً.. استهداف يارون وقنبلة صوتية على حولا

تعرضت قرابة "العاشرة والربع" صباحاً أطراف بلدة يارون في لاستهداف عبر "رشقات رشاشة اسرائيلية".



وسبق ذلك قيام مسيّرة إسرائيلية بإلقاء "قنبلة صوتية" على بلدة حولا.



وبالتزامن، أطلقت الموقع المعادي المستحدث داخل الأراضي في " " رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين وشيحين.



وكانت مسيّرة إسرائيلية قد أغارت فجراً بصاروخين على منشآت "معما للصخور" عند أطراف بلدة مركبا لجهة بلدة ، ما أدى إلى أضرار في المعدات.

Advertisement