لبنان

رشقات ومسيّرات جنوباً.. استهداف يارون وقنبلة صوتية على حولا

Lebanon 24
20-02-2026 | 03:55
رشقات ومسيّرات جنوباً.. استهداف يارون وقنبلة صوتية على حولا
رشقات ومسيّرات جنوباً.. استهداف يارون وقنبلة صوتية على حولا photos 0
تعرضت قرابة "العاشرة والربع" صباحاً أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل لاستهداف عبر "رشقات رشاشة اسرائيلية".

وسبق ذلك قيام مسيّرة إسرائيلية بإلقاء "قنبلة صوتية" على بلدة حولا.

وبالتزامن، أطلقت حامية الموقع المعادي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "جبل بلاط" رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين وشيحين.

وكانت مسيّرة إسرائيلية قد أغارت فجراً بصاروخين على منشآت "معما للصخور" عند أطراف بلدة مركبا لجهة بلدة العديسة، ما أدى إلى أضرار في المعدات.
