شريفة: ضرائب رمضان تثقل كاهل الفقراء والدولة تضيق على المواطن

أشار إمام المفتي شريفة في خطبة الجمعة إلى أن شهر هو شهر والتكافل، داعياً إلى ترسيخ قيم التضامن بين الناس. واستنكر استغلال بعض التجار للمناسبة عبر رفع الأسعار، مما يحول شهر الرحمة إلى "نقمة" على حساب المواطنين الضعفاء.



واعتبر شريفة أن فرض الضرائب في مطلع رمضان "لم يكن قراراً موفقاً"، إذ يضع المواطن بين "مطرقة التجار الجشعين وسندان قرارات ضريبية" تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، في ظل وضع اقتصادي ضاغط واعتداءات إسرائيلية مستمرة، مما يجعل المواطن يشعر بأن الدولة "تضيق عليه بدل أن تسانده".



ودعا إلى تأمين شبكة نقل مشترك فعّالة قبل إقرار أي ضرائب جديدة، مقترحاً أن تطال الضرائب الأملاك البحرية والكماليات بدلاً من الفئات الفقيرة. كما شجع مختلف الأطراف على الترشح للانتخابات النيابية اقتداء برئيس المجلس ، بدل تبادل الاتهامات بالتعطيل.



وشجب شريفة الاعتداءات المتكررة على ، معتبراً أنها تستهدف ضرب الاستقرار وتهجير الأهالي. ورأى أن الحديث المتصاعد عن حرب في المنطقة يعكس "تغولاً أميركياً" يهدف إلى السيطرة، داعياً إلى بناء "جدار عربي-إسلامي" قائم على الوحدة والمصالح المشتركة لحماية الأوطان والشعوب.



