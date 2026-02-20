تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شريفة: ضرائب رمضان تثقل كاهل الفقراء والدولة تضيق على المواطن

Lebanon 24
20-02-2026 | 04:07
A-
A+
شريفة: ضرائب رمضان تثقل كاهل الفقراء والدولة تضيق على المواطن
شريفة: ضرائب رمضان تثقل كاهل الفقراء والدولة تضيق على المواطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة إلى أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والتكافل، داعياً إلى ترسيخ قيم التضامن بين الناس. واستنكر استغلال بعض التجار للمناسبة عبر رفع الأسعار، مما يحول شهر الرحمة إلى "نقمة" على حساب المواطنين الضعفاء.

واعتبر شريفة أن فرض الضرائب في مطلع رمضان "لم يكن قراراً موفقاً"، إذ يضع المواطن بين "مطرقة التجار الجشعين وسندان قرارات ضريبية" تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، في ظل وضع اقتصادي ضاغط واعتداءات إسرائيلية مستمرة، مما يجعل المواطن يشعر بأن الدولة "تضيق عليه بدل أن تسانده".

ودعا إلى تأمين شبكة نقل مشترك فعّالة قبل إقرار أي ضرائب جديدة، مقترحاً أن تطال الضرائب الأملاك البحرية والكماليات بدلاً من الفئات الفقيرة. كما شجع مختلف الأطراف على الترشح للانتخابات النيابية اقتداء برئيس المجلس نبيه بري، بدل تبادل الاتهامات بالتعطيل.

وشجب شريفة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، معتبراً أنها تستهدف ضرب الاستقرار وتهجير الأهالي. ورأى أن الحديث المتصاعد عن حرب في المنطقة يعكس "تغولاً أميركياً" يهدف إلى السيطرة، داعياً إلى بناء "جدار عربي-إسلامي" قائم على الوحدة والمصالح المشتركة لحماية الأوطان والشعوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسوم ترامب تُثقل كاهل الصناعة الألمانية… والسيارات الأكثر تضررًا
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: الرسوم والضرائب "طاعون" ينهش الفقراء لصالح حيتان المال
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بزكشيان: مواطنونا يعانون مشكلات اقتصادية وضيق المعيشة ونتعرض أيضا لضغوط خارجية
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 15:03:27 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس المجلس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الشيخ حسن

نبيه بري

إسرائيل

إسلامي

الرحمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-02-20
Lebanon24
07:26 | 2026-02-20
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
06:50 | 2026-02-20
Lebanon24
06:31 | 2026-02-20
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24