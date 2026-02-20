وزيرة التربية تتفقد مدارس طرابلس: سلامة التلاميذ فوق كل اعتبار

قامت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بجولة تفقدية في مدارس وثانويات مدينة ومنطقتها، لمتابعة أوضاع الأبنية المدرسية والوقوف على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية، برفقة مسؤولي الوزارة ودارسة ثانويات طرابلس.



اطلعت على واقع ثانوية طرابلس – الحدادين للبنات بعد رصد تشققات، حيث أكد مسح هندسي سلامة الهيكل العام مع وجود أجزاء تتطلب معالجة فورية بدأت بالفعل. وأعلنت كرامي اعتماد مسارين متوازيين: خطة قصيرة الأمد لضمان السلامة الفورية واستمرارية التعليم، وأخرى طويلة الأمد لأعمال ترميم أشمل.



كما تفقدت الوزيرة أوضاع تلامذة وروضة ضهر المغر الذين نُقلوا إلى مدارس بديلة آمنة بعد تصدعات في المباني المحيطة، مؤكدة أن قرارات النقل تستند حصراً إلى معيار السلامة أولاً. وشملت الجولة ثانويتي أندريه وسابا زريق، حيث عاينت الحاجات ووضعت أولويات المتابعة.



واختتمت كرامي جولتها بزيارة المنطقة التربوية في ، حيث أعطت توجيهات بضرورة العناية الاستثنائية بالأبنية المدرسية والتنبه لسلامة المباني المجاورة، وكلفت المنطقة التربوية بمتابعة أوضاع جميع المدارس (المملوكة والمستأجرة) واستنفار الكوادر. وشددت على أهمية إنشاء قاعدة معلومات محدثة عن واقع الأبنية المدرسية للاستباق في المعالجة واتخاذ التدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة التلامذة واستقرار العام الدراسي.



