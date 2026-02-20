بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في لبنان.. مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وجامعة الروح القدس

تهدف هذه الاتفاقية إلى" وضع إطار للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الجهتين، بهدف تعزيز أوضاع النساء والفتيات في وتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات". كما تتطلع الهيئة الوطنية وجامعة الروح إلى" تطوير وتنفيذ برامج تدريبية ولقاءات ومبادرات لبناء القدرات، والعمل على إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات في البرامج والمناهج الأكاديمية".وووفق بيان ،تشمل مذكرة التفاهم أيضاً" تنظيم أنشطة مشتركة، لا سيما مع الطلاب والطالبات، مثل الحملات التوعوية، والحوار، واللقاءات، والمؤتمرات، والندوات، وورش العمل، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة".كما تمت الإضاءة خلال اللقاء على أن جامعة الروح القدس – الكسليك هي أول جامعة تُدرج موضوع المواطنة في مناهجها بشكل إلزامي.