سليمان: ليكن الأداء الإعلامي النبيل قدوة تُحتذى

قال الرئيس في تصريح: "ليس أمرًا عابرًا أن تخصّص إحدى أبرز القنوات التلفزيونية مساحةً ثابتة على شاشتها لعرض حالات إنسانية تحتاج إلى دعمٍ مادي من أجل العلاج والشفاء".



أضاف: "تتجلّى قيمة هذا الدور اليوم أكثر من أي وقت مضى، في زمن الصوم المشترك بين اللبنانيين، حيث تسمو معاني والتكافل والتضامن".



ختم: "فليكن هذا الأداء الإعلامي النبيل قدوةً تُحتذى، ودعوةً مفتوحة لكل منابر الإعلام إلى أن تجعل الإنسان أولًا".

Advertisement