قبلان: الرسوم والضرائب "طاعون" ينهش الفقراء لصالح حيتان المال

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:41
شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجوماً عنيفاً على السلطة اللبنانية، واصفاً إياها بالمتخاذلة والمشلولة والمنبطحة أمام الخارج.
 
وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين ببرج البراجنة، أكد قبلان أن الدولة اللبنانية "خائنة" لشعبها ولجبهة الجنوب التي تعد أشرف جبهات الوطن، مشدداً على أن الصوم الحقيقي يتجسد في التضامن مع المقاومين الذين قدّموا دماءهم قرابين لعزة البلد، ومعتبراً أن من لا يتضامن مع أهل الجنوب هو متخاذل أمام الله والناس.

وعلى الصعيد الداخلي، انتقد المفتي قبلان السياسات الضريبية والرسوم التي تستنزف الفقراء لصالح "حيتان المال" والمصارف والكارتيلات المحتكرة للثروات، داعياً إلى إنصاف مجتمعي ومالي ينهي طغيان السلطة وفسادها الوظيفي والسياسي.
 
كما حذر من المشاريع الأميركية التي تقود الخراب في المنطقة، مؤكداً أن زمن التهويل قد انتهى، وأن أي مغامرة ضد إيران ستواجه بعاصفة إقليمية غير مسبوقة، داعياً القوى الإقليمية الكبرى لتشكيل شراكة سيادية تنهي الهيمنة الصهيونية والأميركية في الشرق الأوسط.




السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: ضرائب رمضان تثقل كاهل الفقراء والدولة تضيق على المواطن
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العمال الزراعيين تهاجم الحكومة: القرارات الضريبية "رصاصة رحمة" في جيوب الفقراء
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان قبلان: الحكومة خالفت الدستور في إقرار مشروع "الفجوة المالية"
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24

