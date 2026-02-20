قبلان: الرسوم والضرائب "طاعون" ينهش الفقراء لصالح حيتان المال

شن المفتي الجعفري الممتاز قبلان هجوماً عنيفاً على ، واصفاً إياها بالمتخاذلة والمشلولة والمنبطحة أمام الخارج.

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في الإمام الحسين ببرج البراجنة، أكد قبلان "خائنة" لشعبها ولجبهة الجنوب التي تعد أشرف جبهات الوطن، مشدداً على أن الصوم الحقيقي يتجسد في التضامن مع المقاومين الذين قدّموا دماءهم قرابين لعزة البلد، ومعتبراً أن من لا يتضامن مع أهل الجنوب هو متخاذل أمام الله والناس.



وعلى الصعيد الداخلي، انتقد المفتي قبلان السياسات الضريبية والرسوم التي تستنزف الفقراء لصالح "حيتان المال" والمصارف والكارتيلات المحتكرة للثروات، داعياً إلى إنصاف مجتمعي ومالي ينهي طغيان السلطة وفسادها الوظيفي والسياسي.

كما حذر من المشاريع الأميركية التي تقود الخراب في المنطقة، مؤكداً أن زمن التهويل قد انتهى، وأن أي مغامرة ضد ستواجه بعاصفة إقليمية غير مسبوقة، داعياً القوى الإقليمية الكبرى لتشكيل شراكة سيادية تنهي الهيمنة الصهيونية والأميركية في .









