عمليات دهم للجيش.. شاهدوا بالصور ما تمّ ضبطه بالهرمل وطرابلس!

صدر عن قيادة الجيش– البيان الآتي:"في إطار عمليات الرصد والدهم المتواصلة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من كمينًا في بلدة الكويخ – ، وتمكنت من ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات، وبداخله كمية كبيرة منها.



كما أوقفت دورية أخرى في منطقة السويقة – 7 مواطنين لتأليفهم عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا وحبوب الكبتاغون.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".

