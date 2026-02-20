تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عمليات دهم للجيش.. شاهدوا بالصور ما تمّ ضبطه بالهرمل وطرابلس!

Lebanon 24
20-02-2026 | 05:53
A-
A+
عمليات دهم للجيش.. شاهدوا بالصور ما تمّ ضبطه بالهرمل وطرابلس!
عمليات دهم للجيش.. شاهدوا بالصور ما تمّ ضبطه بالهرمل وطرابلس! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:"في إطار عمليات الرصد والدهم المتواصلة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات كمينًا في بلدة الكويخ – الهرمل، وتمكنت من ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات، وبداخله كمية كبيرة منها.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة السويقة – طرابلس 7 مواطنين لتأليفهم عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا وحبوب الكبتاغون.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توضيح من الجيش حول عمليات دهم في منطقة القصر - الهرمل
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية للجيش في البقاع.. هذا ما تمّ ضبطه
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم للجيش في الشمال والمتن.. توقيف عصابة مخدرات وضبط قاتل
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في بوداي وببنين.. عمليات دهم للجيش وتوقيف مطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

القضاء ا

الهرمل

طرابلس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-02-20
Lebanon24
07:26 | 2026-02-20
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
06:50 | 2026-02-20
Lebanon24
06:31 | 2026-02-20
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24