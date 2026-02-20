تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيبة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:01
بلاغٌ من قوى الأمن عن حقيبة سوداء في بيروت.. هذه تفاصيله
بلاغٌ من قوى الأمن عن حقيبة سوداء في بيروت.. هذه تفاصيله photos 0
صـدر عـن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّـالي:
 
 
قُرابة السّاعة 16:00 من تاريخ 19-2-2026، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على ترك حقيبة سوداء تحتوي على حاسوبَين محمولَين "Laptop" وهاتف خلوي، وذلك على رصيفٍ أمام موقف عام لركن السّيّارات في محلّة كليمنصو.


لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من مالك الحقيبة التّوجّه لاستلامها من مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، الكائن في ثكنة بربر الخازنفردان، أو الاتّصال على الرّقم: 789086 –01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة.
 
 
 
