بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيبة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله

صـدر عـن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّـة البـلاغ التّـالي:



قُرابة السّاعة 16:00 من تاريخ 19-2-2026، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على ترك حقيبة سوداء تحتوي على حاسوبَين محمولَين "Laptop" وهاتف خلوي، وذلك على رصيفٍ أمام موقف عام لركن السّيّارات في محلّة .





لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من مالك الحقيبة التّوجّه لاستلامها من مركز فصيلة في وحدة شرطة ، الكائن في – ، أو الاتّصال على الرّقم: 789086 –01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة.