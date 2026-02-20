تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!

Lebanon 24
20-02-2026 | 06:05
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية! photos 0
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار مديرية حماية المستهلك في تنفيذ كشوفها الدورية ومتابعتها اليومية لواقع الأسواق على كافة الأراضي اللبنانية.
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها بصدد تكثيف حملات التفتيش والرقابة في المرحلة المقبلة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تمثله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق.
 
وأشارت إلى أن أي استغلال أو تجاوز سعري سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لاجتماعات وزير الاقتصاد مع نقابتي السوبرماركت والأفران، حيث تم التأكيد على الالتزام بعدم رفع الأسعار.
 
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة بمبادرة "سوا بالصيام"، التي التزمت بموجبها عشرات السلاسل التجارية بتقديم حسومات ملموسة على سلع أساسية عديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أعلنت الوزارة أنها ستستأنف نشر تقاريرها الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك تعزيزاً للشفافية وإطلاعاً للرأي العام.



