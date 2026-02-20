تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين "المُستقبل" وجنبلاط.. "افتراق" يلوح في الأفق

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 06:00
A-
A+
بين المُستقبل وجنبلاط.. افتراق يلوح في الأفق
بين المُستقبل وجنبلاط.. افتراق يلوح في الأفق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التحالف الانتخابيّ بين "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" في الشوف - عاليه ليسَ محسوماً، لا على الصعيد الانتخابي أو على صعيد الترشيحات المشتركة. حتى الآن، سيناريو  التقارب ما زال مُستبعداً، لكنه في الوقت الراهن قد يتبلور في أي لحظة، لكن وفق شروطٍ ستفرض نفسها على المشهديّة الشعبية والسياسية في المنطقة.
 
 
قبل أيام، قال الرئيس سعد الحريري إنه "لا حلفاء له"، من دون أن يستثني في كلامهِ "الإشتراكي" الذي يُمثل حليفاً تاريخياً لـ"المستقبل". في الوقت نفسه، تتحدث المعلومات عن أنّ الاتصالات بين "المستقبل" و"الإشتراكي" لتكوين "تقارب انتخابي"، حصلَت منذ مدّة، لكن من دون أن يكون هناك حسم، ذلك أن الرئيس السابق لـ"التقدمي" وليد جنبلاط يحاول "تدوير الزوايا" على صعيد الترشيحات السنية، من دون أن يُغفل نهائياً مسألتين أساسيتين، الأولى إرضاء بلدة برجا التي تضمّ 20 ألف ناخبٍ، والثاني تدعيم وضع النائب بلال عبدالله.
 

لكن مُقابل ذلك، فإنّ ما يقف عثرة أمام التحالف الجنبلاطي - المستقبلي، هو "القوات اللبنانية"، فـ"المستقبل" حاول مع "الإشتراكي" الحديث عن تقاربٍ انتخابي شرط أن تكون "القوات" بعيدة عنه، لكن هذا الأمر لم يلقَ ترحيباً "جنبلاطياً"، خصوصاً أن "الثقل القواتي" على الشارع المسيحي يحتاجهُ جنبلاط بكثافة لرفع الحواصل، فيما عدم التحالف مع جانبٍ مسيحي، سيُضعف هذا الشق الأساسي منها.


لهذا السبب، يحاول جنبلاط تحصين لائحته من خلال 4 مرشحين أقوياء، 2 سنة و 2 دروز، لكنّ المعضلة التي يصطدم فيها جنبلاط هو عدم معرفة التوجهات التي سيفرضها "المستقبل". وفي حال قرّر الأخير المُشاركة "ترشيحاً"، عندها ستختلط الأوراق، وقد يُعاد النظر بالترشيحات ككل، لكنّ "التيار" قد يجنحُ هذه المرة نحو تثبيت معادلة فعلية وإعطاء دور جديد لأطرافٍ مقربة من المختارة وعلى صلة ببيت الوسط.


وعليه، قد يركز "المستقبل" خيارهُ على ترشيحات قوية من حيث الأرقام بمعزل عن المناطق، وبالتالي ستكون البصمة الانتخابية بين "المستقبل" وجنبلاط قد فعلت فعلها، وعندها سيكون الأخير قد انتزع حواصل إضافية بأصوات "التيار"، ما سيُساهم بإقصاء أي طرفٍ آخر في لوائح أخرى.


في خُلاصة القول، يُعدّ "المستقبل" العامل الأساس الذي سيغير مجرى الانتخابات في الشوف - عاليه، فهل سيقرر "التيار الأزرق" قلب المعادلة على جنبلاط أم لصالحه؟ هل سيجنحُ نحو سيناريو العام 2022 من خلال دعم "التغييرين" أم أنه هذه المرة سيختارُ منحى واضحاً لدعم شخصية تكونُ على تماس مباشر مع المختارة ومقبولة من بيت الوسط؟
الأسئلة هذه مرهُونة بالتطورات الانتخابية التي ستنكشف تباعاً خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"تيار المستقبل" يعلن شعار ذكرى "14 شباط" لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الإغلاق يهدّد "صيدليات انكلترا".. أزمة كبرى تلوح في الأفق
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة عالمية تلوح في الأفق.. "يوم القيامة" اقترب أكثر من أي وقت مضى!
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يستكمل اليوم درس مشروع قانون "الفجوة المالية" وسلام يلوّح بالتصويت
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 14:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس سعد الحريري

القوات اللبنانية

سعد الحريري

وليد جنبلاط

الرئيس سعد

الانتخابية

اللبنانية

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2026-02-20
Lebanon24
07:15 | 2026-02-20
Lebanon24
06:50 | 2026-02-20
Lebanon24
06:31 | 2026-02-20
Lebanon24
06:24 | 2026-02-20
Lebanon24
06:17 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24