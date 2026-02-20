تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من المالية.. قرار جديد بشأن "بيع العقارات"
Lebanon 24
20-02-2026
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
وزير المالية
ياسين جابر
قراراً طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير، ما لم يبرز أصحاب العلاقة أمامها إيصالاً يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب بحسب البند "ج" من ثالثاً من المادة 45 من
قانون ضريبة الدخل
، أو إفادة من الدائرة المالية المختصة بعدم توجب تلك الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرغ، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتباراً من اليوم.. قرار جديد من المالية يريح المواطنين من عناء "النقد"
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. قرار جديد من المالية يريح المواطنين من عناء "النقد"
20/02/2026 14:54:31
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
20/02/2026 14:54:31
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذا مضمونه
Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذا مضمونه
20/02/2026 14:54:31
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
20/02/2026 14:54:31
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
قانون ضريبة الدخل
وزير المالية
قانون ضريبة
ياسين جابر
حسين ال
العلا
اسين
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
Lebanon 24
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
07:26 | 2026-02-20
20/02/2026 07:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
Lebanon 24
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
07:15 | 2026-02-20
20/02/2026 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
Lebanon 24
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
06:50 | 2026-02-20
20/02/2026 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
Lebanon 24
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
06:31 | 2026-02-20
20/02/2026 06:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
Lebanon 24
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:17 | 2026-02-20
20/02/2026 06:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن تورط الاستخبارات الأميركية في تفجيرات "السيل الشمالي".. صحيفة تكشف
10:00 | 2026-02-19
19/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
10:18 | 2026-02-19
19/02/2026 10:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
Lebanon 24
إذا تعثرت الدبلوماسية.. ماذا ستقصف أميركا في إيران؟
14:00 | 2026-02-19
19/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
07:26 | 2026-02-20
السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء
07:15 | 2026-02-20
ما جديد وضع "اليونيفيل" جنوباً؟
06:50 | 2026-02-20
وفاة سجين جديد في سجن رومية…والتحقيقات جارية
06:31 | 2026-02-20
صيانة للإرث الوطني.. مرقص يوجه بإنهاء رقمنة أرشيف "إذاعة لبنان" خلال أشهر
06:17 | 2026-02-20
قصّة مهنة صامدة في لبنان.. "الكندرجي" يُكافح للبقاء
06:05 | 2026-02-20
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
فيديو
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
Lebanon 24
اعتراف جريء لرياضي عن علاقته بحبيبته
01:30 | 2026-02-20
20/02/2026 14:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24