السيد يهاجم "فوضى الأسعار": مستلزمات مائدة رمضان تنهش جيوب الفقراء

انتقد رئيس والمستخدمين في ، النقيب ، الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية مع حلول شهر المبارك، واصفاً ما يجري بـ"المجزرة" التي تُرتكب بحق المواطنين سنوياً دون رقيب.

وأوضح السيد أن أسعار الخضار الأساسية تضاعفت عدة مرات في غضون أسابيع قليلة، مشيراً إلى أن تكلفة إعداد "صحن الفتوش" أو "التبولة" باتت تتجاوز مليون ليرة، وهو ما يفوق قدرة العمال والمستخدمين.



واتهم السيد التجار بـ"سرقة" الزيادات المالية التي أُعطيت للقطاع العام مسبقاً، محذراً من التداعيات الخطيرة للضرائب غير المباشرة والرسوم الإضافية على المحروقات التي يتذرع بها التجار لرفع الأثمان.

وسأل النقيب عن دور وزارتي الاقتصاد والزراعة في كبح هذه الفوضى، مؤكداً أن الرقابة الرسمية غائبة تماماً، بينما يواجه الناس اعتداءً سافراً على أموالهم وقوت يومهم في ظل غياب الإشراف الفعلي وتثبيت الأسعار.





