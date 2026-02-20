رئيس بلدية حامات يوضح ملابسات الإشكال مع دورية أميركية وينفي الشائعات

تداول خلال الساعات الماضية اخبار عن إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية فجر يوم الاثنين بعد تحليقها فوق قاعدة حامات الجوية العسكرية، حيث تتمركز قوات أميركية، تزامناً مع تداول أنباء عن إشكال بين دورية أميركية ورئيس بلدية حامات نيكولا داخل مبنى البلدية.



ورداً على ما وُصف بـ"الأخبار والشائعات المنتشرة"، أوضح رئيس البلدية نيكولا أيوب حقيقة ما جرى، نافياً بشكل قاطع حصول أي اقتحام لمكتبه في البلدية، ومؤكداً أن وفدين من السفارة الأميركية زارا البلدية يوم الثلاثاء وقدّما اعتذاراً عما حصل.



وفي التفاصيل، أشار أيوب إلى أنه تلقى خلال الأيام الماضية اتصالات من عدد من أبناء البلدة تفيد بأن عناصر مسلحة من القوات الأميركية عمدوا إلى قطع أحد الطرقات ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم.



وأضاف أنه تواصل فوراً مع المسؤولين اللبنانيين الموجودين في العسكرية، الذين أبدوا استغرابهم، لا سيما أن أي تحرك للقوات الأميركية يستوجب مؤازرة من .



وأوضح أنه توجّه إلى مكان انتشار القوة الأميركية وعرّف عن نفسه بصفته رئيس البلدية، طالباً توضيح سبب منع الأهالي من الدخول إلى منازلهم، إلا أن العناصر لم يتجاوبوا معه، وكانوا يرددون عبارات تطلب منه التراجع وعدم التحرك، وسط أجواء من الحذر بسبب الاشتباه بوجود طائرة مسيّرة قد تكون مفخخة.



ولدى وصول دورية من الجيش اللبناني إلى المكان، طُلب منها أيضاً التراجع احترازياً. عندها، أكد أيوب أنه أجرى اتصالاً بأحد المسؤولين الأمنيين في لوضعه في أجواء ما يجري، ما أدى إلى إجراء اتصالات سريعة انتهت بانسحاب القوة الأميركية وفتح الطريق أمام المواطنين.



وأشار إلى أن الجانب الأميركي حاول لاحقاً تقديم اعتذار، إلا أنه رفضه في حينه اعتراضاً على الأسلوب الذي اعتبره غير مناسب بحقه وبحق أبناء البلدة، رغم تأكيده أن المنطقة مصنّفة آمنة.



ولفت إلى أن التبرير الذي قُدم له تمثل في أن القوة المنتشرة جديدة وقد وصلت أخيراً من ، وأنها تعاملت مع الحادثة انطلاقاً من مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية أن تكون المسيّرة خطرة.



وختم أيوب بالتأكيد أن السفارة الأميركية تواصلت معه رسمياً، وزار وفدان منها البلدية يوم الثلاثاء حيث قدّما اعتذاراً عما جرى، مشدداً على متانة العلاقات القائمة مع في حامات، ومستغرباً إعادة نشر القصة بعد يومين من وقوعها وتحريف بعض تفاصيلها، مؤكداً أن الموضوع انتهى بشكل نهائي بعد الاعتذار.

Advertisement