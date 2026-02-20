هيكل يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الجيش الكوري

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة ، رئيس مديرية الدعم العسكري في الجيش الكوري Lt Gen Sang Mo Koo مع وفد مرافق، وتناول البحث الدور الأساسي للكتيبة العاملة ضمن قوّة المؤقتة في – اليونيفيل، إضافة إلى سُبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والكوري.

