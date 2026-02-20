منسى يبحث الأوضاع العامة وتحديات المرحلة مع النائب عدنان طرابلسي

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب ، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات الراهنة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والإنمائي.



كما استقبل اللواء منسى للشؤون الإدارية غسان والنائب السابق إدكار ، وجرى التداول في والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية، إضافة إلى البحث في سبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز قدرتها على القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار

