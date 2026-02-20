تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لبنان
ضاهر: ما يحصل تجاوز كل الخطوط الحمراء
Lebanon 24
20-02-2026
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
ميشال ضاهر
عبر حسابه على منصّة "أكس": "ما جرى اليوم في
زحلة
من سطوٍ على محل للذهب في وضح النهار جريمة موصوفة تؤكد أن الوضع الأمني لم يعد يُحتمل، خصوصًا أنها تأتي بعد حادثة شتورا أيضًا، في مشهد خطير يعكس تصاعد التفلّت الأمني".
وأضاف: "ما يحصل تجاوز كل الخطوط الحمراء، وعلى الدولة وأجهزتها التحرّك فورًا لاستعادة هيبتها وملاحقة الفاعلين وإنزال أشد
العقوبات
بحقهم. أمن الناس ليس تفصيلًا ولن نقبل بأن يصبح التفلّت أمرًا واقعًا".
