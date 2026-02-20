ضاهر: ما يحصل تجاوز كل الخطوط الحمراء

كتب النائب عبر حسابه على منصّة "أكس": "ما جرى اليوم في من سطوٍ على محل للذهب في وضح النهار جريمة موصوفة تؤكد أن الوضع الأمني لم يعد يُحتمل، خصوصًا أنها تأتي بعد حادثة شتورا أيضًا، في مشهد خطير يعكس تصاعد التفلّت الأمني".



وأضاف: "ما يحصل تجاوز كل الخطوط الحمراء، وعلى الدولة وأجهزتها التحرّك فورًا لاستعادة هيبتها وملاحقة الفاعلين وإنزال أشد بحقهم. أمن الناس ليس تفصيلًا ولن نقبل بأن يصبح التفلّت أمرًا واقعًا".

