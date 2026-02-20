تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاشم: الأوْلى تطبيق المادة ٢٢ بدلاً من التمسك بقانون انتخابات مسخ

Lebanon 24
20-02-2026 | 09:22
هاشم: الأوْلى تطبيق المادة ٢٢ بدلاً من التمسك بقانون انتخابات مسخ
هاشم: الأوْلى تطبيق المادة ٢٢ بدلاً من التمسك بقانون انتخابات مسخ photos 0
انتقد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول المادة الثانية والعشرين من الدستور، معتبراً أن الحرص على الوصول إلى المواطنة الحقيقية يقتضي إعداد مشروع قانون انتخابات خارج القيد الطائفي يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ.
 
ووصف هاشم قانون الانتخابات الحالي بـ "المسخ" الذي يشوبه الكثير من الشوائب، مؤكداً أنه لن يجلب سوى المزيد من الانقسام والتوتر وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل ما يجمع ويوحد.

وأشار هاشم إلى أن كتلة التنمية والتحرير أدركت باكراً المسار الذي يخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استناداً إلى المادة 22 من الدستور، إلا أن عمل اللجنة الفرعية المعنية تعطل بسبب الحسابات الضيقة والمكاسب الفئوية.
 
ودعا النائب إلى العودة إلى الأصول الدستورية بعيداً عن كيل التهم جزافاً، مشدداً على أن حماية لبنان تبدأ بمناقشة الاقتراحات التي تؤسس لوطن العدالة والمواطنة بعيداً عن حسابات الإخلال بالتوازنات.




