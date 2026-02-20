بعد سرقة محل ذهب... بيان لجمعية تجار زحلة هذه تفاصيله

صدر عن ، البيان الآتي: "قبل ساعة ، وفي وضح النهار، نُفذت عملية سطو على محل "مجوهرات سعد العشي" في . تحطيم الواجهة، سرقة ، و الفرار بسيارة".





تابع البيان: "كل هذا حصل في قلب زحلة وفي وضح النهار.نحن، نقولها بكل وضوح: الحفاظ على الأمن خط احمر لا يمكن التهاون به. ما حدث هو رسالة واضحة توجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لردع هكذا افعال".





ختم البيان: "إذ نناشد كافة الاجهزة الأمنية التى يشهد لها بتفانيها في حفظ الأمن، كشف الفاعلين بأسرع وقت، وإنزال بهم أشد ، كما نناشد الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها العمل واتخاذ كافة القرارات والتدابير لردع هكذا افعال".

