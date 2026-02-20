وزير الاتصالات يستعرض مسار الإصلاح وخطط التوسع مع النائب ضو

استقبل وزير الاتّصالات ، في مكتبه في الوزارة، النائب وأطلعه على الذي أطلقته الوزارة وخطط التوسّع في قطاع الاتّصالات.



وخلال اللّقاء، طلب النائب ضو إدراج ضمن موازنة 2026.



من جانبه، أكد الوزير الحاج "أن الخطة المتعاقد عليها تشمل المدن الرئيسية في مختلف المناطق"، مشيرًا إلى "أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، وفق المعايير المعتمدة نفسها لكافة المناطق".

