استهداف مركز لـحماس في مخيم عين الحلوة… سقوط شهداء وهذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي (صور وفيديو)

استهدفت غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية حي حطين في مخيم عين الحلوة بواسطة 3 صواريخ، ما أدى إلى سقوط شهداء، بحسب معلومات "لبنان 24".
وبحسب المعلومات، طال الاستهداف مركزًا لحركة "حماس" داخل زاروب السينما في حي حطين، علمًا أن الحي مكتظ بالسكان ويتواجد فيه عدد من عناصر الحركة.
بدوره، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل مقر قيادة عمل داخله عناصر من حماس في منطقة عين الحلوة بجنوب لبنان".
غارة تستهدف مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/XuALr9msfs
— lebanon 24 (@Lebanon24) February 20, 2026
غارة تستهدف مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/XuALr9msfs
الغارة الّتي استهدف حي حطين في مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/wXV1arMdhr
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 20, 2026
الغارة الّتي استهدف حي حطين في مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/wXV1arMdhr