استهداف مركز لـحماس في مخيم عين الحلوة… سقوط شهداء وهذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي (صور وفيديو)

استهدفت غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية في بواسطة 3 صواريخ، ما أدى إلى سقوط ، بحسب معلومات " ".

وبحسب المعلومات، طال الاستهداف مركزًا لحركة " " داخل زاروب السينما في حي حطين، علمًا أن الحي مكتظ بالسكان ويتواجد فيه عدد من عناصر الحركة.

بدوره، زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" أن "الجيش الاسرائيلي هاجم قبل قليل مقر قيادة عمل داخله عناصر من حماس في بجنوب ".