جثّة رجل مجهول الهويّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي:بتاريخ 18-2-2026، عُثِرَ على جثّة رجل مجهول الهويّة في محلّة – ، فتمّ نقلها بواسطة آليّة عائدة للصّليب الأحمر اللّبناني إلى مستشفى “ تيريز”، ولم يحضر أحد للسؤال.أوصاف الجثّة: رجل في العقد الخامس من العمر، طول القامة حوالَي 170 سنتم، نحيل البنية، أبيض البشرة، لون الشعر أسود، كامل اللّحية. يرتدي معطف لون أسود وبِنطال من الجينز لون رمادي.لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.