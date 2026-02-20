تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جثّة رجل مجهول الهويّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
20-02-2026 | 09:33
جثّة رجل مجهول الهويّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
جثّة رجل مجهول الهويّة... هل من يعرف عنه شيئًا؟ photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 18-2-2026، عُثِرَ على جثّة رجل مجهول الهويّة في محلّة طريق صيدا القديمةالحدت، فتمّ نقلها بواسطة آليّة عائدة للصّليب الأحمر اللّبناني إلى مستشفى “سانت تيريز”، ولم يحضر أحد للسؤال.

أوصاف الجثّة: رجل في العقد الخامس من العمر، طول القامة حوالَي 170 سنتم، نحيل البنية، أبيض البشرة، لون الشعر أسود، كامل اللّحية. يرتدي معطف لون أسود وبِنطال من الجينز لون رمادي.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.
 
صدم سيّدة وفرّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
علي خرج من منزله ولم يعد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الرحمن أحمد حندوش غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24

