Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريس: الوحدة الوطنية واجب لمواجهة إسرائيل والمخاطر الداخلية

Lebanon 24
20-02-2026 | 10:00
خريس: الوحدة الوطنية واجب لمواجهة إسرائيل والمخاطر الداخلية
أكّد النائب علي خريس  في خلال احتفال تأبيني في بلدة القليلة "ان "اسرائيل" بالنسبة لنا هي عدو وشر مطلق ، ولكن هذا الكيان لم يكن بالنسبة للبعض في الداخل "عدوا" بل ويبررون افعاله كما يبررون قتل الاطفال، وللأسف فإننا نقرأ بكتابين مختلفين وليس هكذا تبنى الأوطان".

ودعا خريس  الى "الوحدة والتكاتف وأن نقرأ بكتاب واحد في هذا الوطن، ولكن ليس على حساب الكرامة والعزة"، وقال:" نحن مع العيش المشترك الحقيقي، وسنواجه كل من يريد السوء لهذا الوطن ".

ورأى أن الأجواء المشحونة اليوم يجب أن نتصدى لها بوعينا وتوحدنا نحو هدف واحد هو أن نبني هذا الوطن". وقال :" نحن لم نكن في يوم من الأيام إلا مع الدولة ومع أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على كامل التراب اللبناني".

وتطرق الى الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً "ان الانتخابات ستجري في موعدها وفق القانون النافذ وكما أكد الرئيس نبيه بري فإن التأخير التقني حتى غير وارد، ولكن هناك من لا يريد تطبيق القانون"، داعيا الجميع الى احترام هذا الاستحقاق" .


وختم خريس :" ان العالم يعيش اليوم أزمة حقيقية ، في ظل عدم وجود منطق يحكم الدول ، فلم نعد نسمع بمجلس الامن ولا بالأمم المتحدة وقد تعطلت المؤسسات بفعل فاعل ، حيث يريد ترامب السيطرة على كل العالم ونحن جزء من هذا العالم ، فنحن على الصعيد الداخلي و رغم اتفاق وقف اطلاق النار الا أنه لا يمكننا القول أن الحرب قد توقفت لأن "اسرائيل" حتى هذه اللحظة لم تلتزم بالقرار 1701 وما زالت تعتدي وتقتل وتقصف وتدمر وتهدد من دون أي رادع".
 
