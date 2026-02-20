وفد من "التيار الوطني الحر" يزور وزير الدفاع في اليرزة

زار وفد من " "، ضم النائب السابق إدي ونائب رئيس للشؤون الإدارية غسان ، اللواء ميشال منسى في اليرزة.



وأفادت لجنة الإعلام والتواصل في التيار في بيان، بأن "الوفد أبلغه دعم الحر للمؤسسة العسكرية في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن واسترداد السيادة على كل الأراضي ".



وأشار إلى أن "خلال اللقاء تم عرض التحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ولبنان، وتمنى الوفد حصول تعاون جدي بين المعنيين من مختلف الاتجاهات، بما يوفر الظروف التي تمكن اللبنانيين من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

