وزارة الأشغال تبدأ صيانة أوتوستراد صيدا – بيروت نهاية الأسبوع

Lebanon 24
20-02-2026 | 10:50
وزارة الأشغال تبدأ صيانة أوتوستراد صيدا – بيروت نهاية الأسبوع
وزارة الأشغال تبدأ صيانة أوتوستراد صيدا – بيروت نهاية الأسبوع photos 0
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "تقوم عبر إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل على الأوتوستراد الساحلي صيدابيروت (المسلك الشرقي)، وذلك في المواقع الآتية: الجية – مفرق برجا ومحول خلدة – أنفاق المطار".

وأشارت إلى أن "هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية، ضمن خطة الوزارة "لبنان على السكة" الهادفة إلى رفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية وتحسين انسيابية السير"، لافتة إلى أن "الأشغال سيتم تنفيذها يومي السبت والأحد الواقعين في 21 و22 شباط".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة"، مؤكدة "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".
 
مواضيع ذات صلة
توضيح من وزارة الأشغال بشأن أعمال الصيانة في الدورة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة يزور مشروع متحف صيدا ويؤكد السعي لافتتاح جزئي نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أشغال صيانة للطريق في محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في نهاية الأسبوع... أميركا قد تبدأ الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

خدمة المواطنين

المطار

بيروت

لبنان

الجية

صيدا

