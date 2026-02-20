وزارة الأشغال تبدأ صيانة أوتوستراد صيدا – بيروت نهاية الأسبوع

أعلنت في بيان، أنها "تقوم عبر إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل على الأوتوستراد الساحلي – (المسلك الشرقي)، وذلك في المواقع الآتية: – مفرق ومحول – أنفاق ".وأشارت إلى أن "هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية، ضمن خطة الوزارة " على السكة" الهادفة إلى رفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية وتحسين انسيابية السير"، لافتة إلى أن "الأشغال سيتم تنفيذها يومي السبت والأحد الواقعين في 21 و22 شباط".ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة"، مؤكدة "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".