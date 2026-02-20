تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة

Lebanon 24
20-02-2026 | 12:00
A-
A+

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة سيدة اللويزة، في حرم الجامعة، قاعة عصام فارس، برعاية وزير المهجرين وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وحضوره، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات ووضع إطار عملي للطاقات المشتركة التنفيذية، تبعتها جلسة حوارية من تنظيم مكتب شؤون الطلاب عن "التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي في لبنان".
 
 
وحضر اللقاء، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأب شربل حداد، نائب الرئيس للشؤون المالية الأب بيار غصوب، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشال الحايك، نائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور نجيب متني، عميد مكتب شؤون الطلاب الدكتور شربل زغيب، إلى شخصيات إعلامية، ثقافية، وتربوية، وأسرة الجامعة الإدارية والأكاديميَة، وطلاب من الجامعة.


بعد النشيد الوطني، ألقى مدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الجامعة ماجد بوهدير كلمة قال فيها: "قبل نصف ساعة من الآن، شهدت قاعة الاجتماعات الخاصة بمكتب رئيس الجامعة توقيع اتفاقيّة تعاون، قد تشبه غيرها بجزء من نواحيها، لكنها تأخذ بعدا لا يشبه غيره، وهو البعد الذي يأتي في مرحلة الما بعد التي تطبع كل خطوة تقوم بها جامعة سيدة اللويزة، ألا وهي التكامل مع الأطر التي تشبهها، وهذا يتكامل مع الإطار الذي تشرق من خلاله وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعيّ".


أضاف: "تخوض وزارة المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رسالتين، الأولى مع مهجرين يريدون العودةَ إلى قراهم، والثانية من خلال قطاع التكنولوجيا الصاروخي الذي أفردت له الدولة وللمرة الأولى وزارةً، أعطت من خلالها الخبز للخباز، وزير متخصص وكفوء، مفارقته أنه لن يأكل نصف هذا الرغيف، يريد أن يقدمه كاملا، غذاء تلسيك ودخول بثبات الخطى إلى عصر الرقمنة والعولمة".

وتابع: "كل صاحب حقّ سيحصل عليه، من أبرز الجمل التي قالها الوزير شحادة في معرض تصريحاته، وأردت الاستشهادَ بها. لقد خلق بيئة محفزة للشركات التكنولوجية الناشئة، وتسهيل الابتكار، وتحسين حياة المواطنين من خلال تبسيط معاملاتهم الإدارية وتحويلها رقميا، كما وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة للبنانيين، فضلا عن برامج تدريب وتنمية مهارات تستهدف فئة الشباب والخريجين الجدد، لدمجهم بسوق العمل وتحفيز الإنتاجية".


الخوري

وألقى رئيس جامعة سيدة اللويزة كلمة قال فيها: "أقف اليوم لأعلن رسميا، من صرح جامعة سيدة اللويزة، أننا لم نعد ننتظر المستقبل، بل أصبحنا جزءا منه. لقد بدأنا العمل على مَلف الذكاء الاصطناعي منذ سنة ونصف سنة، ليس فقط كأداة برمجيّة، بل كنهج شامل يطال الأبحاث والمناهج، وحتى تدريب المدارس".

أضاف: "اكتشفتم جميعاً عبر موقعنا الإلكتروني والأنظمة الجديدة كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه العمل. نحن اليوم نُرَسخ ثقافة التكنولوجيا الجديدة، لكن مع التزام صارم مبدأ أساسي المحافظة على أخلاقياتنا وتقاليدنا بينما نتبنى الابتكار، فالذكاء الاصطناعي ليس مُجرد موضة أو سِلاح تقني، بل هو واقع فرض نفسه. ونحن في الجامعة، من خلال برامجنا وطلابنا، نسعى لأن نكون رواداً في هذا المجال".

وتابع: "نعتز بماضينا ولا ننساه، لكننا نرفض أن نكون ضَحايا هجرة فكريَّة، كما حَصل إبان الهجرات الجغرافية وما رافقها من تحولات، فالذكاء الاصطناعي يجب أن يأخذنا إلى مُستقبل أفضل من دون أن يمحو أصالتنا. ونحن اليوم نتحضر لإطلاق مرصد للذكاء الاصطناعي، وهو مشروع عَملنا عليه طويلا ليكون الأول من نوعه، بِهدف تحويلنا من مستهلكين للأفكار إلى منتجين".

وتوجه إلى الوزير شحادة والطلاب بالقول: "معالي الوزير، هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات قد تتجاوز معرفتنا في بعض الجوانب التقنية، ونحن نريد أن نكون سندا لهم. لن نسمح للزمن بأن يهجرنا فكريا، سنبقى متجذرين في قيمنا اللبنانيَة وفي أصالة جامعة سيدة اللويزة، بينما نقود التحول التكنولوجي. نحن لَسنا مجرد مؤسسة عادية، نحن استثناء، ومعا سنبني واقعا أحلى وأرقى لمستقبل تعليمنا ووطننا".

شحادة

من جهته، قال شحادة: "إن وجودي هنا اليوم ينبع من شراكة غير اعتيادية بين مؤسستين تَمعهما رسالة واحدة، رسالة الجامعة هي إعداد جيل للمستقبل، جيل متمسك بأرضه وواثق من قدرته على النجاح عالميا. أما رسالة الوزارة، فهي تجهيز لبنان ليتأقلم مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم، لا سيما التحولات الرقمية، لنبني جمهورية تليق بطموحاتكم وتخدم أحلامكم، ليكون البقاء في هذا الوطن خيارا نابعا من الحرية والازدهار".

أضاف: "نعيش اليوم في عالم يواجه تحديات كبرى ناتجة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي. وإنَ أهم ما يميز هذه المرحلة هو سرعة التغيير، فبينما استغرق الهاتف المحمول 30 عاما ليصل إلى مليار مستخدم، نجد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حققت ذلك في شهرين فقط. نسمي هذه التكنولوجيا بـ"التكنولوجيا التخريبية"، ليس بمعنى التخريب السلبي، بل لأنَّها تحدث إرباكا في المنظومات القديمة لتخلق من قلب هذا الإرباك فرصا جديدة. وهذا التحول يفرض تحديات أخلاقية واجتماعية، ويؤثر على مستقبل الوظائف، مما يتطلب منا وعيا تاما بطريقة استخدامها".

وتابع: "تعمل الوزارة حاليا من خلال أربعة محاور أساسية لضمان مواكبة هذا التطور: المحور التشريعي والمؤسساتي، البنية التحتية الرقمية، التدريب والمهارات الرقمية والنظام البيئي لريادة الأعمال. ورغم انعدام الميزانيَّة في الوزارة، استطعنا من خلال العمل التطوعي والشراكات مع القطاع الخاص تحقيق إنجازات مَلموسة مثل المناطق التكنولوجية الاقتصادية لانشاء مناطق تكنولوجية والتعاون الوزاري كمشاريع الهوية الرقمية وغيرها".

وتحدث عن "فكرة إشراك الطلاب في رؤيةِ الوزارة واستراتيجيتِها"، مؤكدًا أن "الطلاب هم شركاء فاعلون في صناعة المستقبل"

وختم: "نحن في الوزارة نعمل بعقلية الشركات الناشئة، هدفنا هو القفز فوق أعوام الضياع التي مر بها لبنان لنصل إلى دولة رقمية حديثة تخدم المواطن وتوفر الوقت نحو مستقبل أفضل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لتطوير البحث والقدرات الرقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة البلمند
lebanon 24
Lebanon24
20/02/2026 21:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

نائب الرئيس

وزير الدولة

في الجامعة

المستقبل

عبر موقع

من جهته

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-02-20
Lebanon24
14:32 | 2026-02-20
Lebanon24
14:29 | 2026-02-20
Lebanon24
14:15 | 2026-02-20
Lebanon24
14:13 | 2026-02-20
Lebanon24
14:03 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24