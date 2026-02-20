تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة اللويزة
Lebanon 24
20-02-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة سيدة اللويزة، في حرم الجامعة، قاعة عصام فارس، برعاية وزير المهجرين وزير شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وحضوره، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات ووضع إطار عملي للطاقات المشتركة التنفيذية، تبعتها جلسة حوارية من تنظيم مكتب شؤون الطلاب عن "التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي في
لبنان
".
وحضر اللقاء، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري،
نائب الرئيس
للشؤون الإدارية الأب شربل حداد، نائب الرئيس للشؤون المالية الأب بيار غصوب، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور ميشال الحايك، نائب الرئيس لشؤون التطوير الدكتور
نجيب
متني، عميد مكتب شؤون الطلاب الدكتور شربل زغيب، إلى شخصيات إعلامية، ثقافية، وتربوية، وأسرة الجامعة الإدارية والأكاديميَة، وطلاب من الجامعة.
بعد النشيد الوطني، ألقى مدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية
في الجامعة
ماجد بوهدير كلمة قال فيها: "قبل نصف ساعة من الآن، شهدت قاعة الاجتماعات الخاصة بمكتب رئيس الجامعة توقيع اتفاقيّة تعاون، قد تشبه غيرها بجزء من نواحيها، لكنها تأخذ بعدا لا يشبه غيره، وهو البعد الذي يأتي في مرحلة الما بعد التي تطبع كل خطوة تقوم بها جامعة سيدة اللويزة، ألا وهي التكامل مع الأطر التي تشبهها، وهذا يتكامل مع الإطار الذي تشرق من خلاله وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعيّ".
أضاف: "تخوض وزارة المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رسالتين، الأولى مع مهجرين يريدون العودةَ إلى قراهم، والثانية من خلال قطاع التكنولوجيا الصاروخي الذي أفردت له الدولة وللمرة الأولى وزارةً، أعطت من خلالها الخبز للخباز، وزير متخصص وكفوء، مفارقته أنه لن يأكل نصف هذا الرغيف، يريد أن يقدمه كاملا، غذاء تلسيك ودخول بثبات الخطى إلى عصر الرقمنة والعولمة".
وتابع: "كل صاحب حقّ سيحصل عليه، من أبرز الجمل التي قالها الوزير شحادة في معرض تصريحاته، وأردت الاستشهادَ بها. لقد خلق بيئة محفزة للشركات التكنولوجية الناشئة، وتسهيل الابتكار، وتحسين حياة المواطنين من خلال تبسيط معاملاتهم الإدارية وتحويلها رقميا، كما وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة للبنانيين، فضلا عن برامج تدريب وتنمية مهارات تستهدف فئة الشباب والخريجين الجدد، لدمجهم بسوق العمل وتحفيز الإنتاجية".
الخوري
وألقى رئيس جامعة سيدة اللويزة كلمة قال فيها: "أقف اليوم لأعلن رسميا، من صرح جامعة سيدة اللويزة، أننا لم نعد ننتظر
المستقبل
، بل أصبحنا جزءا منه. لقد بدأنا العمل على مَلف الذكاء الاصطناعي منذ سنة ونصف سنة، ليس فقط كأداة برمجيّة، بل كنهج شامل يطال الأبحاث والمناهج، وحتى تدريب المدارس".
أضاف: "اكتشفتم جميعاً عبر موقعنا الإلكتروني والأنظمة الجديدة كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه العمل. نحن اليوم نُرَسخ ثقافة التكنولوجيا الجديدة، لكن مع
التزام
صارم مبدأ أساسي المحافظة على أخلاقياتنا وتقاليدنا بينما نتبنى الابتكار، فالذكاء الاصطناعي ليس مُجرد موضة أو سِلاح تقني، بل هو واقع فرض نفسه. ونحن في الجامعة، من خلال برامجنا وطلابنا، نسعى لأن نكون رواداً في هذا المجال".
وتابع: "نعتز بماضينا ولا ننساه، لكننا نرفض أن نكون ضَحايا هجرة فكريَّة، كما حَصل إبان الهجرات الجغرافية وما رافقها من تحولات، فالذكاء الاصطناعي يجب أن يأخذنا إلى مُستقبل أفضل من دون أن يمحو أصالتنا. ونحن اليوم نتحضر لإطلاق مرصد للذكاء الاصطناعي، وهو مشروع عَملنا عليه طويلا ليكون الأول من نوعه، بِهدف تحويلنا من مستهلكين للأفكار إلى منتجين".
وتوجه إلى الوزير شحادة والطلاب بالقول: "معالي الوزير، هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات قد تتجاوز معرفتنا في بعض الجوانب التقنية، ونحن نريد أن نكون سندا لهم. لن نسمح للزمن بأن يهجرنا فكريا، سنبقى متجذرين في قيمنا اللبنانيَة وفي أصالة جامعة سيدة اللويزة، بينما نقود التحول التكنولوجي. نحن لَسنا مجرد مؤسسة عادية، نحن استثناء، ومعا سنبني واقعا أحلى وأرقى لمستقبل تعليمنا ووطننا".
شحادة
من جهته
، قال شحادة: "إن وجودي هنا اليوم ينبع من شراكة غير اعتيادية بين مؤسستين تَمعهما رسالة واحدة، رسالة الجامعة هي إعداد جيل للمستقبل، جيل متمسك بأرضه وواثق من قدرته على النجاح عالميا. أما رسالة الوزارة، فهي تجهيز لبنان ليتأقلم مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم، لا سيما التحولات الرقمية، لنبني
جمهورية
تليق بطموحاتكم وتخدم أحلامكم، ليكون البقاء في هذا الوطن خيارا نابعا من الحرية والازدهار".
أضاف: "نعيش اليوم في عالم يواجه تحديات كبرى ناتجة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي. وإنَ أهم ما يميز هذه المرحلة هو سرعة التغيير، فبينما استغرق الهاتف المحمول 30 عاما ليصل إلى مليار مستخدم، نجد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حققت ذلك في شهرين فقط. نسمي هذه التكنولوجيا بـ"التكنولوجيا التخريبية"، ليس بمعنى التخريب السلبي، بل لأنَّها تحدث إرباكا في المنظومات القديمة لتخلق من قلب هذا الإرباك فرصا جديدة. وهذا التحول يفرض تحديات أخلاقية واجتماعية، ويؤثر على مستقبل الوظائف، مما يتطلب منا وعيا تاما بطريقة استخدامها".
وتابع: "تعمل الوزارة حاليا من خلال أربعة محاور أساسية لضمان مواكبة هذا التطور: المحور التشريعي والمؤسساتي، البنية التحتية الرقمية، التدريب والمهارات الرقمية والنظام البيئي لريادة الأعمال. ورغم انعدام الميزانيَّة في الوزارة، استطعنا من خلال العمل التطوعي والشراكات مع القطاع الخاص تحقيق إنجازات مَلموسة مثل المناطق التكنولوجية الاقتصادية لانشاء مناطق تكنولوجية والتعاون الوزاري كمشاريع الهوية الرقمية وغيرها".
وتحدث عن "فكرة إشراك الطلاب في رؤيةِ الوزارة واستراتيجيتِها"، مؤكدًا أن "الطلاب هم شركاء فاعلون في صناعة المستقبل"
وختم: "نحن في الوزارة نعمل بعقلية الشركات الناشئة، هدفنا هو القفز فوق أعوام الضياع التي مر بها لبنان لنصل إلى دولة رقمية حديثة تخدم المواطن وتوفر الوقت نحو مستقبل أفضل".
