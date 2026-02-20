بيانٌ من وزارة الصحة.. ماذا أعلنت عن "ضربة عين الحلوة"؟

أعلنت وزارة الصحّة العامة، استشهاد شخصين إثر الهجوم الذي استهدف ، اليوم الجمعة.

وكانت صحيفة " " الإسرائيليَّة ذكرت أنّ الاستهداف الذي طالَ مُخيم ، مساء اليوم، تمَّ بواسطة صواريخ أطلقتها سفينة صواريخ في عرض البحر.





وزعمت الصحيفة أنَّ الهجوم طالَ مقراً لعناصر حركة " "، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن المقر استُخدم مؤخراً للتحضير لعمليات عسكرية ضدّ الجيش الإسرائيلي على الأراضي ، وأيضاً للتدريب على تنفيذ عمليات ضد .





ولفت جيش العدو إلى أنَّ "البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تقعُ في قلب منطقة سكنية، حيث استغلت حماس السكان لتحقيق أهدافها واستخدامهم كدروع بشرية".




