توتر قبل موعد الإفطار في بلدة لبنانية.. ماذا حصل؟ (فيديو)

وقع إشكال قبيل موعد الإفطار مساء اليوم في بلدة البيرة - ، تطوّر إلى إطلاق نار أسفر عن إصابة شخصٍ يُدعى "أ.ق.".



وذكرت المعلومات أنّ الإشكال حصل على أفضلية مرور، مشيرة إلى أن مُطلق النار هو شخص من آل "ج".





وعلى الفور، جرى نقل الجريح إلى لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.