"سفينة صواريخ" تقصف لبنان.. إقرأوا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

ذكرت صحيفة " " الإسرائيليَّة، اليوم الجمعة، أنّ الهجوم الإسرائيليّ الذي استهدف مساء اليوم، تم بواسطة صواريخ أطلقتها سفينة صواريخ في عرض البحر.





وزعمت الصحيفة أنَّ الهجوم طالَ مقراً لعناصر حركة " "، فيما قال الجيش إن المقر استُخدم مؤخراً للتحضير لعمليات عسكرية ضدّ الجيش الإسرائيلي على الأراضي ، وأيضاً للتدريب على تنفيذ عمليات ضد .





ولفت جيش العدو إلى أنَّ "البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تقعُ في قلب منطقة سكنية، حيث استغلت حماس السكان لتحقيق أهدافها واستخدامهم كدروع بشرية".



