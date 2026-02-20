لمن يسلك أوتوستراد بيروت - طرابلس.. إقرأ هذا الخبر

أعلنت في بيان، أنها "تقوم عبر إحدى الشركات المتعهدة، بتنفيذ أشغال صيانة وتأهيل على الأوتوستراد الساحلي – – – ، على المسلكين الشرقي والغربي، وذلك ضمن القسم الممتد من حالات إلى ".





وأشارت إلى أن "هذه الأعمال تأتي في إطار تعزيز السلامة المرورية، ضمن خطة الوزارة " على السكة" الهادفة إلى رفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية وتحسين انسيابية السير"، متوقعة "أن تستمر الأشغال لمدة 15 يوما".





ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة"، مؤكدة "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".



