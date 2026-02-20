تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحذير من صفحات مشبوهة على إنستغرام!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-02-2026 | 13:49
تحذير من صفحات مشبوهة على إنستغرام!
في الآونة الأخيرة، انتشرت على انستغرام صفحات تدّعي قدرتها على تنسيق حملات إعلانية مع مشاهير لصالح أصحاب المشاريع الصغيرة. وتعتمد هذه الصفحات على التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الناشئة، عارضةً عليهم ما تصفه بـ“الفرصة الذهبية” للترويج لمنتجاتهم عبر فيديوهات دعائية ينفذها ممثلون أو فنانون معروفون، في مقابل مبالغ مالية محددة.

في ظاهر الأمر، يبدو العرض احترافياً ومقنعاً؛ إذ تُرفق هذه الصفحات رسائلها بصور لمشاهير، أو مقاطع فيديو سابقة، وتتحدث عن “باقات إعلانية” متفاوتة الأسعار، مع وعود بزيادة المبيعات وتعزيز الانتشار خلال فترة قصيرة. غير أن الواقع كشف أن عدداً من هذه الحسابات لا يمتلك أي صلة رسمية بالمشاهير الذين يزعم التعامل معهم.

وبعد تحويل المبالغ المالية، تتكرر الشكاوى من اختفاء تلك الصفحات أو التهرّب من تنفيذ الاتفاق بحجج مختلفة، كالسفر المفاجئ أو تأجيل التصوير. وفي حالات أخرى، يتبيّن أن المقاطع المرسلة مفبركة أو مقتطعة من مواد قديمة، جرى تعديلها بما يوحي بأنها إعلان مخصص للمنتج، في حين لا وجود لأي تعاون فعلي.

وتكمن خطورة هذه الممارسات في استهدافها المباشر لأصحاب المشاريع الصغيرة، الذين غالباً ما يفتقرون إلى الخبرة الكافية في التسويق الرقمي أو إلى آليات قانونية واضحة للتحقق من العقود والاتفاقاتت. وبهذا، يجد كثيرون أنفسهم أمام خسائر مالية ومعنوية في مرحلة حساسة من مسيرة مشاريعهم.

لذلك، يشدد مختصون على ضرورة التحقق من هوية أي جهة تدّعي تمثيل مشاهير، وطلب عقود رسمية موثّقة، والتواصل مع إدارة أعمال الفنان عبر الحسابات الموثّقة أو القنوات المعروفة، قبل تحويل أي مبالغ مالية. كما يُنصح بالاطلاع على تجارب سابقة وآراء عملاء تعاملوا مع الجهة نفسها.

في ظل الانتشار الواسع للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى الوعي والتحقق المسبق خط الدفاع الأول لحماية المشاريع الناشئة من الوقوع ضحية لعمليات احتيال إلكترونية تتخفّى خلف وعود بالشهرة والانتشار السريع.
 
لبنان

خاص

رادار لبنان24

أعمال النا

خط الدفاع

انستغرام

العرض

الذهب

شاهي

مارس

بالا

