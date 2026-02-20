إشكال في الضنية.. عراك وتضارب بالعصي

وقع إشكال فرديّ، مساء اليوم، بين كلّ من المدعو "ع.ه." و "م.ش." عند مدخل بلدة سير في ، ليتطور إلى عراك وتضارب بالعصي.



وذكرت المعلومات أن الإشكال أسفر عن إصابة "م.ش." بجروح إثر تلقيه ضربة على رأسه بالعصا.





وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ و الإغاثة الى المكان وعملت على نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.