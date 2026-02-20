بعد ضربة عين الحلوة.. بيان نعي من "حماس"

نعت حركة " "، اليوم الجمعة، بلال ديب ومحمد طارق الصاوي اللذين قضيا إثر الغارة التي استهدفت مُخيم في ، اليوم.

وذكر بيان صادر عن الحركة أن الغارة استهدف "مقر القوة الأمنية في ".





وكانت صحيفة " " الإسرائيليَّة ذكرت أنّ الهجوم الإسرائيليّ الذي استهدف الحلوة مساء اليوم، تم بواسطة صواريخ أطلقتها سفينة صواريخ في عرض البحر.





وزعمت الصحيفة أنَّ الهجوم طالَ مقراً لعناصر حركة "حماس"، فيما قال الجيش إن المقر استُخدم مؤخراً للتحضير لعمليات عسكرية ضدّ الجيش الإسرائيلي على الأراضي ، وأيضاً للتدريب على تنفيذ عمليات ضد .





ولفت جيش العدو إلى أنَّ "البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تقعُ في قلب منطقة سكنية، حيث استغلت حماس السكان لتحقيق أهدافها واستخدامهم كدروع بشرية".







