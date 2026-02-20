تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد ضربة عين الحلوة.. بيان نعي من "حماس"

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:29
بعد ضربة عين الحلوة.. بيان نعي من حماس
بعد ضربة عين الحلوة.. بيان نعي من حماس photos 0
نعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي اللذين قضيا إثر الغارة التي استهدفت مُخيم عين الحلوة في صيدا، اليوم.
 
 
 وذكر بيان صادر عن الحركة أن الغارة استهدف "مقر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة".


وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليَّة ذكرت أنّ الهجوم الإسرائيليّ الذي استهدف مخيم عين الحلوة مساء اليوم، تم بواسطة صواريخ أطلقتها سفينة صواريخ في عرض البحر.


وزعمت الصحيفة أنَّ الهجوم طالَ مقراً لعناصر حركة "حماس"، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن المقر استُخدم مؤخراً للتحضير لعمليات عسكرية ضدّ الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وأيضاً للتدريب على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.


ولفت جيش العدو إلى أنَّ "البنية التحتية التي تعرضت للهجوم، تقعُ في قلب منطقة سكنية، حيث استغلت حماس السكان لتحقيق أهدافها واستخدامهم كدروع بشرية".


