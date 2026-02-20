تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لتشديد الرقابة وضبط الأسعار.. جولة ميدانية لوزير الاقتصاد

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:32
A-
A+
لتشديد الرقابة وضبط الأسعار.. جولة ميدانية لوزير الاقتصاد
لتشديد الرقابة وضبط الأسعار.. جولة ميدانية لوزير الاقتصاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تزامناً مع شهر الصوم، بجولة ميدانية واسعة على عدد من نقاط بيع المواد الغذائية، يرافقه المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر، مدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، وفريق من مراقبي المصلحة.
 
 
وتندرج الجولة ضمن خطة رقابية مكثّفة تنفذها الوزارة لضمان التزام المؤسسات التجارية القوانين المرعية الإجراء، ومنع أي استغلال للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة معيشياً.


وعلى هامش الجولة، قال البساط: "إن جولتنا اليوم ليست شكلية، وليست جولة عراضات إعلامية، بل هي جولة رقابية صارمة واستكمال مباشر لعمل المراقبين اليومي في الأسواق".


أضاف: "نحن هنا للتأكد ميدانياً من التزام نقاط البيع الأنظمة والقوانين، وبالأوزان والمواصفات المفروضة من الوزارة، ولن نسمح بأي تلاعب أو استغلال أو رفع أسعار لا يعكس حقيقة الكلفة".


وعن استمرار مبادرة "سوا بالصيام"، شرح البساط: "بعد سلسلة اجتماعات مع النقابات الغذائية والمستوردين، تمكنا من إطلاق مبادرة "سوا بالصيام" قبل أسبوع، بالشراكة مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان، وهي مبادرة تهدف إلى خفض أسعار سلّة تضم 21 سلعة من المواد الغذائية الأساسية، في 27 سوبرماركت و180 نقطة بيع على الأراضي اللبنانية".


أضاف: "انطلاقا من مسؤوليتنا في حماية المستهلك وحرصنا على تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، وبعد الإجراءات الحكومية الأخيرة وحساسية الموضوع المعيشي، عقدنا سلسلة اجتماعات ولقاءات مع النقابات الغذائية والمستوردين بهدف ضبط الأسعار. ولمسنا التزاماً واضحاً بالإبقاء على الأسعار السائدة حاليا، لا سيما من نقابة أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران والمخابز".


وتابع: "سيعقد اجتماع موسع بدعوة مشتركة من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ومني، في وزارة الاقتصاد والتجارة، للبحث في موضوع أسعار المواد الغذائية في لبنان، هدفنا واضح: حماية المواطن ومنع أي محاولة للاستفادة من موسم الصوم لفرض زيادات غير مبررة، سواء في السلع المشمولة بالمبادرة أو غيرها".


وأردف: "وصلتنا شكاوى عن تجاوزات في بعض النقاط، ونتعامل معها على الفور. وإلى جانب الجولات الرقابية الدورية، كثّفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات الرقابية في مختلف المناطق، وطلبنا من المراقبين إعطاء أولوية مطلقة لمراقبة الأسعار والتشدد في تطبيق القوانين، والتأكد من حسن تنفيذ مبادرة "سوا بالصيام" التي مضى على إطلاقها أكثر من أسبوع".


ودعا إلى "التبليغ الفوري عن أي مخالفة عبر القنوات المعتمدة، لا سيما التطبيقات الإلكترونية التابعة للوزارة، لأن الشراكة بين الوزارة والمواطنين هي الأساس في فرض الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المستهلك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس: جولة ميدانية للحفاظ على السلامة العامة والأمن الغذائي في باب التبانة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة ميدانية لقبـلان في القرى المستهدفة بالبقاع الغربي
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة ميدانية لسقلاوي وجابر في صور لتعزيز المشاريع التنموية والبيئية
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 00:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد

وزير الاقتصاد

المدير العام

وزير الزراعة

التزام

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24