لبنان

في وسط بيروت.. إضاءة هلال وفانوس رمضان! (صور)

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:36
في وسط بيروت.. إضاءة هلال وفانوس رمضان! (صور)
في وسط بيروت.. إضاءة هلال وفانوس رمضان! (صور) photos 0
أضاءت بلدية بيروت هلال وفانوس شهر رمضان المبارك في ساحة الشهداء، في احتفال رمضاني مميّز يقام للمرة الأولى بتاريخ البلدية وقد تم بمبادرة من رئيسة لجنة المهرجانات والسياحة في البلدية لينا سنو، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وسط حضور رسمي وإعلامي وحشد من المواطنين.
 

وشكّل الحدث مناسبة جامعة عكست روح الشهر الفضيل في قلب العاصمة، حيث ازدانت الساحة بالإنارة الرمضانية التي أضفت أجواءً من الفرح والطمأنينة، في خطوة تهدف إلى إحياء الحركة في وسط بيروت وتعزيز الطابع التراثي والروحي للمدينة خلال رمضان.


وألقت رئيسة لجنة المهرجانات والسياحة لينا سنو كلمة شددت فيها على أهمية هذه المبادرة في إعادة النبض إلى بيروت، مؤكدةً أن البلدية ماضية في تنظيم نشاطات تعزز السياحة الداخلية وتكرّس صورة العاصمة كمدينة جامعة لكل اللبنانيين.


كذلك، ألقى رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان كلمة نوّه فيها بالتعاون مع القطاع الخاص لإنجاح هذا الحدث، مشيراً إلى أن إضاءة الهلال والفانوس تشكّل رسالة أمل وتجدد في هذه المرحلة.


بدوره، أكد محافظ بيروت مروان عبود في كلمته دعم المحافظة لكل المبادرات التي تعيد الحياة إلى ساحات العاصمة وتجمع أبناءها حول مناسبات جامعة.
 
 
 
 
 
 
