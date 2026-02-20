تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خليل: على الحكومة استكمال كافة الإجراءات لإنجاز الانتخابات بموعدها

Lebanon 24
20-02-2026 | 14:45
A-
A+
خليل: على الحكومة استكمال كافة الإجراءات لإنجاز الانتخابات بموعدها
خليل: على الحكومة استكمال كافة الإجراءات لإنجاز الانتخابات بموعدها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل إن المطلوب من الحكومة التزام واضح بالعمل لاستكمال كافة الإجراءات واتخاذ كل ما هو مطلوب لإنجاز الإستحقاق الانتخابي في مواعيده.
 
 
كلامُ خليل جاء خلال حفل تأبيني في بلدة البابلية، إذ قال: "بكل الأحوال نحن نريد أن نؤكد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بعيداً عن كل مناخات التشويش، وبعد ان نطوي صفحة الانتخابات سنفتح نقاشاً جدياً حول قانون جديد للانتخابات يقربنا اكثر من اتفاق الطائف ويؤسس لقيام دولة المواطنية، ويبعدنا عن القوانين التي تكرس الطائفية والمذهبية والانعزال".


وفي الشأن السياسي وتطورات الاوضاع في الجنوب على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، قال خليل: "مسؤوليتنا أن نحصن الوحدة الوطنية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول ان تبرر لهذا العدو عدوانه وأن تجد له بعض الأسباب التخفيفية على جرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين انما بحق كل اللبنانيين، فالاستهداف والعدوان الاسرائيلي ليس على منطقة او فئة او بيئة بل هو أستهداف للبنان كل لبنان".


وتابع: "لا يمكن ان يتحقق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وابنائه.. نحن ملتزمون بما قررته الدولة اللبنانية في أيلول الماضي حول اتفاق وقف الاعمال العدائية، لكن هذا الالتزام حتى الآن هو من طرف  واحد ومن غير المسموح ان يبقى الأمر يسير بنفس الاتجاه".


ورأى أنّ "أي خطوة من قبل لبنان يجب أن تكون مرهونة بقيام العدو بتنفيذ ما  عليه القيام به"، وقال: "ليس المطلوب المزيد من الخطوات التراجعية التي لا تسمح باي شكل من الاشكال بضبط هذا العدو عن إجرامه المفتوح، فمن غير المسموح أي خطوة تراجعية قبل التزام هذا العدو بما هو مطلوب منه، وهذا أمر التزمنا به في 7 أيلول الماضي، واليوم نؤكد عليه ونقول إنَّ كل الضغوط يجب ان تنصب باتجاه الضغط على العدو لالزامه القيام بما هو مطلوب منه، فالموقف الوطني الجامع هو الأساس الذي يطمئن الجميع و يؤمن المناعة للجميع والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".


وعن فرض الحكومة ضرائب جديدة، قال: "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك في الداخل والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحاً أن يكون التعاطي مع قضايا الناس بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة، ربما يقول البعض أنتم تشاركون في هذه الحكومة أو السلطة، نعم، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الأجور، وكنا قد طالبنا ونطالب بتصحيح الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة ويجب تأمينها، لكن ليس برفض ضرائب ورسوم عشوائية لا يجوز أن يتحملها المواطن الذي تآكل دخله". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كارثة المباني في طرابلس تستنفر الدولة وميقاتي يدعو الى استكمال الاجراءات التي باشرتها الحكومة السابقة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيتر: لإجراء الانتخابات بموعدها
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نسعى لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها والكرة بملعب مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوحدة الوطنية

اتفاق الطائف

اللبنانية

حسن خليل

علي حسن

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-02-20
Lebanon24
16:57 | 2026-02-20
Lebanon24
16:56 | 2026-02-20
Lebanon24
16:50 | 2026-02-20
Lebanon24
16:43 | 2026-02-20
Lebanon24
16:30 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24